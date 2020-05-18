Aranan şahıs bulunamadı

Güzelyurt’a bağlı Gayretköy’de evinde yapılan aramada iki tür uyuşturucu bulunarak tutuklanan Erkan Yeşilyayla hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu ile ilgili bir kişi daha aranırken, dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis, 12 Mayıs 2020 tarihinde Erkan Yeşilyayla’nın Gayretköy’deki evinde yapılan aramada 2 gram kokain ile 2 gram eroin ele geçirildiğini söyledi.

Polis, arama esnasında evde misafir olan zanlı M.K.’nin (K-30) gözaltına alındığını ve mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını ifade etti.

Polis, operasyon esnasında evde olmayan ve aranan şahıs ilan edilen Erkan Yeşilyayla’nın 14 Mayıs’ta tespit edilerek gözaltına alındığını açıkladı.

Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini, aranan bir şahıs daha olduğunu ve ifadeler alacaklarını belirterek, ek süre istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme zanlının bir gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2020, 10:25