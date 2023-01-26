Tutuklu sayısı 7 oldu

Yasa dışı bahis sitelerinde kullanılmak üzere birçok kişi adına cep telefonu hattı hazırlanmasıyla ilgili önceki gün tutuklanan Müslüm Kartal, Sinan Yıldırımlar ve Suat Yıldırımlar’ın ardından Halil Sümer, Olcay Oksay, Mehmet Güleç ve Eren Zeytuncu da yakalandı. Soruşturma kapsamında zanlı sayısı 7’ye yükselirken, yeni tutuklanan zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu’ndan alınan bilgide Aralık 2022 ve Ocak 2023 tarihleri arasında KKTC’de faaliyet gösteren bir cep telefonu operatörü bayisinden birçok şahıs adına ilk tespitlere göre yaklaşık 2 bin adet sim kartının kaydedildiğini ve bu sim kartların bağlı bulunduğu cihazların IMEI numaralarının klonlanarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket edildiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, 23 Ocak 2023 tarihinde yapılan soruşturma sonucu cep telefonu operatörü bayisinde çalışan Müslüm Kartal’ın birçok kişinin adına sim kartları kaydedip, komisyon karşılığı sattığını belirlediklerini açıkladı. Polis, Kartal’ın önceki gün mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını hatırlattı.

Polis memuru, yapılan soruşturmada Müslüm Kartal'ın sim kart sattığı şahıslardan birinin de Halil Sümer olduğunun belirlendiğini açıkladı.

Polis, Halil Sümer’in Girne'de gözaltına alındığını, evinde yapılan aramada; yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinde kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, 2 cep telefonu, 4 adet sim kart ve bir adet harici USB bellek bulunarak emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, ayni gün mesele ile ilgili olarak zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç'in de Girne'de tespit edilerek gözaltına alındığını belirtti. Polis, zanlı Olcay Oksay ve zanlı Mehmet Güleç’in tasarrufunda yasadışı olarak faaliyet gösteren ve meseleye konu olan bahis ve kumar sitelerinin reklam ve tanıtımında kullanıldığına inanılan 2 adet laptop, bir adet harici Hard-disk, toplam GSM hattı ve 4 adet cep telefonu ve toplam 283 adet GSM sim kartı bulunup emare olarak zapt edildiğini anlattı. Polis, Halil Sümer ile birlikte Müslüm Kartal'dan GSM hattı satın aldığı tespit edilen zanlı Eren Zeytuncu’nun Girne'de tespit edildiğini belirtti. Polis, bu aşamada zanlıların serbest kalması halinde aranan şahıslara, emarelere ve tanıklara müdahale etme ihtimalleri kuvvetle muhtemel olduğundan, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.