Doğrusunu kim söyleyecek

Teknecik Santraline yakıt getirecek gemi dün gece de gelmedi. Santralin depolarında yakıt tamamen tükenirken, jeneratörlerini tam kapasiteyle çalıştıramayan Kıb-Tek, Güney Kıbrıs’tan günde 40 megawat dolayında elektrik satın almaya devam ediyor.

Kıb-Tek yetkililerinin yaptığı açıklamaların aksine ne pazartesi ne de dün yakıt gemisi ülkeye ulaşmadı.

Kriz giderek derinleşirken, Güneyden yapılan alım nedeniyle KKTC’nin 5 günlük zararı 23 milyon lirayı aştı.

Kıb-Tek eski Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Avcıoğlu da sosyal medyadan açıklama yaparak, yakıt gemisinin hala gelmediğini belirtti. Avcıoğlu, 5 günde oluşan toplam zarar 23 milyon Türk Lirasını aşmış durumda olduğunu belirtti.

Avcıoğlu,yakıt gelene kadar ise toplam zararın 30 milyon Türk Lirasını aşması beklendiğini ifade etti.

Yusuf Avcıoğlu, “Hani TPIC ile arz güvenliği gelecek, sorunlar bitecekti? Bu ülkenin polisi, savcılığı, sayıştayı nerede ve neyi bekliyor?” diye sordu.

Avcıoğlu paylaşımında şunları belirtti:

“Önce pazartesi, sonra da çarşamba günü geleceği söylenen yakıt gemisi yine gelmedi! Yakıt olmaması sebebiyle 40 cent/kWs fiyat ile saate ortalama 40mw kapasite Güneyden satın alınıyor. Teknecik dizel jeneratörlerin, 14 Cent/kWs üretim maliyetine rağmen yakıtın bitmesi sebebiyle Güneyden 40 Cent/kWs fiyattan elektrik satın alınması nedeniyle oluşan zarar 23 milyon TL’yi aşmış durumda. Bu durumun en az bir gün daha sürmesi bekleniyor.”