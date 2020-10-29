Sürpriz ziyaret

Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Maraş’ı tüm dünyanın kullanımına açmak için mücadele verdiklerini belirterek, Maraş’ın alt yapı ve çevre düzenlemesine ilişkin çalışmaların Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı bünyesinde hızlı bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Türkiye Şehircilik ve Çevre Bakanı Murat Kurum, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter ve TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ile birlikte Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Konuk Bakan Murat Kurum incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC’nin siyasi ve ekonomik alanda bir hareket ettiğini, bir bütün olduğunu belirterek, ”Tüm kardeşlik ruhuyla Anavatan Türkiye Tüm Kıbrıs halkının her zaman yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.”dedi.

“Erdoğan 15 Kasım’da geliyor…”

Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez hemen Türkiye’yi ziyaret ettiğini, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da 15 Kasım’da iade-i ziyarette bulunarak Maraş bölgesinde vatandaşlarla bir arada olacağını ifade den Kurum, “Biz de ziyaret öncesinde Maraş bölgesinin ihyasına ilişkin çalışmaları yapılacak işleri yerinde inceledik” şeklinde konuştu.

Kurum, Maraş’ı Kıbrıs halkının, tüm dünyanın kullanımına açmak için bir mücadele verdiklerini, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yanında olduklarını vurgulayarak, “Burada yapılacak çevre düzenlemesine ilişkin, alt yapılara ilişkin çalışmaları da Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığı bünyesinde hızlı bir şekilde yapacağız” dedi.

Kurum’dan Tatar’a ziyaret

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u kabul etti.

Ziyarette Bakan Murat Kurum’a, Turizm ve Çevre Bakanı Kutlu Evren, Konya Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Toplu Konut İdaresi Başkanı Ömer Bulut ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vereceği desteği çok önemsediğini, Maraş’ın ziyarete açılan bölümlerinin yani kamusal alanlarının düzenlenmesinin insan hakları bakımından da önemli olduğunu, Maraş’ın bazı bölümlerinin açılmasının KKTC’nin turizm ve ekonomisi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı altında yapılacak çalışmaların KKTC’nin hayrına olacağını kaydetti.

Bakan Murat Kurum yaptığı konuşmada, Maraş’ın ziyarete açılan bölümlerini gezdiğini, bir zamanlar Akdeniz’in en önemli tatil yerlerinden biri olan Maraş’ın kamusal alanlarının; Konya Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ Başkanlığının iş birliğiyle “yürüyüş yolları bisiklet yolları ve yeşil alanlarının düzenlenmesiyle birlikte bu özgürlüğün perçinleştirilmiş” olacağını kaydetti.

