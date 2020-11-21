Oldu bir kere

Suna ERDEN

Girne’ye bağlı Lapta Belediyesi’ne ait park halindeki araçtan 2 adet akü çalan Sami Çelikten, eşi Sebile Çelikten ve suç ortakları Sözal Kefil’ün ülkenin dört bir yanında hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı.

Zanlıların Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Alayköy’de toplam 12 adet akü çaldıkları tespit edildi.

Çalınan akülerden 6’sının bulunduğu, geriye kalan kısmının ise arandığı açıklandı.

Soruşturma sürerken, zanlılar dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 15-16 Kasım tarihleri arasında, Lapta Belediyesi’ne ait arazi içerisinde park halinde bulunan araç üzerinde monteli olan 2 adet akünün, kabloları kesildikten sonra çalındığını söyledi.

Polis, belediyeden yapılan şikâyet üzerine soruşturma başlatıldığını, çalınan akülerin Haspolat’ta bir işyerinde tespit edildiğini kaydetti.

Polis, söz konusu akü dükkânından yapılan soruşturma sonucu zanlıların tespit edildiğini ifade etti.

Tutuklanan zanlıların suçlarını kabul ettiklerini kaydeden polis, ifadelerinde Gazimağusa, Güzelyurt, Girne ve Alayköy’de toplam 12 adet akü çaldıklarını itiraf ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlıların çaldığı 12 aküden 6 tanesinin bulunduğunu, geriye kalan kısmının ise arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.