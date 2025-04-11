Olmadı Fatoş

Lefkoşa’ya bağlı Haspolat’ta komşusu A.Y.’nin (E-36) evinden 60 bin TL değerindeki ziynet eşyası, 500 TL ve 140 Sterlin çalan Buse Fatoş Körkurt kısa sürede tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı hakkında soruşturma amaçlı bir gün ek süre alındı. Duruşmada çalınan altınların tümünün, paranın da büyük bir kısmının bulunduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 8 Nisan tarihinde 07.00-17.30 saatleri arasında Haspolat’ta sakin A.Y.’ye ait ikametgahın yatak odasında muhafaza edilen toplam 3 bin 500 TL, 140 Sterlin ve 60 bin TL değerindeki altınları çaldığını söyledi. Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının önceki gün tespit edilerek tutuklandığını, çalınan altınların ve nakit paranın bir kısmının bulunarak emare alındığını belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bir gün ek süre istedi.

Polis, savunmanın bir sorusu üzerine ise çalınan paralardan sadece 500 TL bulunamadığını belirtti.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

