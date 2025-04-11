Avrupa’ya gidecekti

Yurt dışından sipariş ettiği sahte İspanyol pasaportuyla Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalışan Deejan Basnet suçüstü tutuklandı.

Hakkında 'sahtelenmiş evrakı tedavüle sürmek ve sahte davranışla kayıt teminine teşebbüs' suçlarından soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının sahte pasaportu yurt dışından temin ettiğini ancak kendisine posta yoluyla gönderen şahsı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Polis, zanlının 9 Nisan 2025 tarihinde saat 21.45 raddelerinde Ercan Havalimanında kendi adına düzenlenmiş sahte İspanya pasaportunu muhaceret memuruna vermek suretiyle tedavüle sürmeye teşebbüs ettiğini söyledi. Polis, zanlının aynı gün suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlının ifadesinde pasaportun tanımadığı bir şahıs tarafından yurtdışından posta yolu ile kendisine gönderildiğini söylediğini aktardı.

Suçunu kabul etti

Zanlının ifadesinde suçunu da kabul ettiğini kaydeden polis, soruşturmanın yeni başladığını, alınacak ifadeler olduğunu, pasaportun, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı belge inceleme şubesine gönderileceğini belirterek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

