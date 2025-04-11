Bir ayda yargı

Güzelyurt’ta park halinde kilitsiz bulunan aracın içinden 29 bin 600 TL nakit paranın çalınmasıyla ilgili tutuklanan Hasan Yalınayak dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının birçok sabıkası olduğu, daha önce teminatla serbest bırakıldığı davalardan kaçmak için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gittiği belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi.

Mahkeme zanlıyı 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis; 3-4 Nisan tarihleri 17.00-06.30 saatleri arasında Güzelyurt’ta 3. Halit Kazım Sokak üzerinde kilitsiz vaziyette park edilmiş olarak bulunan F.P.B’ye (K-36) ait araçtan

29 bin 600 TL nakit paranın çalındığını söyledi. Polis; incelenen kameralar sonucu Hasan Yalınayak’ın şüpheli olarak tespit edilerek, tutuklandığını; ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada olay esnasında giymekte olduğu mont, bere ve kullanmakta olduğu dağ bisikletinin bulunarak emare olarak alındığını aktardı. Polis zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını söyledi.

Birçok sabıkası var

Soruşturmanın tamamlandığımı, zanlının benzer suçlardan sabıkası olduğunu, ayrıca daha önce teminatla serbest kaldığı davalardan kaçmak için yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a gittiğini, yine gayri yasal yollardan kaçabileceğini belirtti.

Polis, ayrıca çalınan paranın bulunmadığını ifade ederek, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.

