TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyarette bulunmak üzere Türkiye'ye giden Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Genel Kurula hitap etmesi oylamayla kabul edildi. Prabowo Subianto, Atatürk’e olan hayranlığını anlattı.

Oylamanın ardından yaptığı konuşmada Kurtulmuş, Subianto'yu TBMM'de ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto da, Türkiye'nin, Endonezyalıların kalbinde çok farklı bir yeri olduğunu belirterek, "Endonezyalılar için Türkiye en büyük Müslüman medeniyet." dedi.

Türk tarihinin hayranı olduğunu ve üzerine çalışıp öğrendiğini anlatan Subianto, "Türk tarihi, bana gerçekten ilham veriyor. Sizin tarihiniz bana ilham veriyor. Gençken bir ikonum, hayranlık duyduğum biri vardı. Benim kahramanım, benim ikonum gençken Mustafa Kemal Atatürk'tü. Fatih Sultan Mehmet de yine idollerimden, kahramanlarımdan biriydi. Eğer Cakarta'da benim makamıma ve evime gelecek olursanız, göreceksiniz ki, evimde ve ofisimde Mustafa Kemal Atatürk'ün bir heykeli var." diye konuştu. Subianto, Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendi ülkesi dahil gelişmekte olan ülkelerde bir idol, örnek lider ve cesaret timsali olduğunu vurgulayarak, "Bir lider, vatanseverlik ve vazgeçmeme örneğidir; azim örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.



Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2025, 10:02