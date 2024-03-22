2 ayda yargı

Uyuşturucu maddeyle Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapmaya çalışırken yakalanan Kıbrıslı Rum Nikos Tsiamanes dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Cebinde kokain, aracında hintkeneviri bulunan zanlının KKTC’de herhangi bir bağlı olmadığı, kaçma ihtimali bulunduğu belirtilerek, tutuklu yargı talep edildi. Zanlı dava dosyası hazırlanana kadar 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Mart 2024 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, Gönyeli Karakolunda görevli bir ekip tarafından kullanımındaki araç ile Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a giriş yapmak isteyen zanlının Metehan Sınır Kapısı’nda durdurulduğunu söyledi. Polis, zanlının üzerinde ve aracında arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada zanlının pantolonunun cebinde naylona sarılı 10 gram ağırlığında kokain ve aracın ön kısmında koli bandına sarılı 27 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, suçüstü tutuklanan zanlının uyuşturucu maddeyi aranan bir şahıstan bin Euro karşılığında aldığını itiraf ettiğini açıkladı. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve kaçma ihtimali bulunduğunu belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 2 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.