Omuzunu kestiler

Suna ERDEN

Girne Limanı’nda faaliyet gösteren Cafe Harbour isimli yerde cep telefonlarını unutan Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları dehşet saçtı.

Yasemin Onbaşıoğulları, erkek arkadaşı Batuhan’la kafeden ayrıldıktan bir süre telefonunu unuttuğunu fark etti.

İki zanlı kafeye geri dönüp telefonu sordu ancak çalışanların“Biz görmedik cevabı üzerine birkaç saat sonra olay çıkardı.Zanlılar kafenin çalışanlarının kaldığı evi basıp, bir kişiyi bıçalayıp 6 işçiye ait cep telefonu çaldı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlılar dün tutuklama talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Hüseyin Soyel, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında meydana geldiğini söyledi.

Soyel, Girne’de Atilla Sokak üzerinde Cafe Harbour isimli işyerinin lojmanı olarak kullanılan eve giren zanlılar Batuhan Zünbülova ve Yasemin Onbaşıoğulları’nın kafede unuttukları cep telefonunu aldığı düşüncesiyle Shuro Ahmed’in omuzunu maket bıçağı ile kestiklerini söyledi. Soyel, zanlıların daha sonra Shuro Ahmed’e ait cep telefounu aldıklarını belirtti.

5 kişinin telefonunu aldılar

Polis, zanlıların daha sonra aynı evde bulunan Serkan Doğrusöz, Ahmet Işık, Saim İslam, Ahmet Shuvo ve Sacid Hasan’a ait toplam 5 adet cep telefonlarını da aldıklarını ifade etti.

Soyel, zanlıların telefonları topladıktan sonra evin mutfak kısmına girerek, bıçak aldıklarını, Batuhan Zünbülova’nın “Ahmet bir daha buraya gelirse hepinizi bıçaklarım”dediğini ve sonra Serkan Doğrusöz’u darp ettikten sonra olay yerinden gittiğini söyledi.

Bıçağı attı, olay yerinden kaçtı

Soyel, zanlının mutfaktan aldığı bıçağı pencereden attığını ve olay yerinden kaçtığını ifade etti. Polis, zanlıların olaydan birkaç saat sonra da çaldıkları telefonları getirip çalışanların evine bıraktıklarını ifade etti.

Zanlıların 11 Aralık tarihinde tespit edilerek gözaltına alındığını kaydeden Soyel, soruşturma amaçlı 2 gün süre istedi.

Mahkeme talebi onaylarken, söz alan zanlılar suçlamaları kabul etmedi.