Önce yangın sonra Corona

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde pandemi öncesi yılda 2 bin 500 anjiyo yapılırken, bu sayı günümüzde 200’e kadar düştü. Yılda 200 olan açık kalp ameliyatı sayısı da yarı yarıya düşerken, Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Hasan Birtan, bunun nedenini yangın ve pandemiye bağladı.

Diyalog’a konuşan Birtan, hastanede 24 Nisan 2020 tarihinde büyük bir yangın çıktığını hatırlatarak, birçok servisin zarar gördüğünü söyledi.

Birtan, bu nedenle ameliyatların bir süre aksadığını ancak kısa sürede yangının verdiği hasarın giderildiğini ifade etti.

Birtan, yangının yol açtığı yaraların sarıldığını ancak bu kez de pandemi nedeniyle aksaklıklar yaşandığını sile getirdi.

“Ameliyat sayımızda ve anjiyolarda belirgin bir düşüş var” diyen Birtan, şunları söyledi: “Yangında kalp -damar cerrahi servisi, yoğun bakım, ameliyat, genel yoğun bakım ve genel ameliyathane zarar görmüştü. Belli bir dönem başka hastanede kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji servisleri olarak görev yapmaya çalıştık.

Bu servisler hızlı bir şekilde tadil edilerek kısa sürede eski haline döndürüldü. Cihazlar ve yanan yerler yenilenerek ameliyatlara başlandı. Yangının yaralarını sardık ancak 2020 yılı mart ayında kendisini göstermeye başlayan pandemi giderek yayıldı. Salgın nedeniyle tedbirler alındı; Nalbantoğlu Pandemi hastanesi oldu ve bu durum ameliyatlara da yansıdı.”

Birtan, pandemi öncesi yılda 2 bin 500 anjiyo yaptıklarını, bu sayısının şimdi 200’e düştüğünü ifade etti. Açık kalp ameliyatları sayısında da düşüş olduğunu ifade eden Birtan, “Yılda 200 olan operasyon sayısı şimdi 100’e düştü” dedi.

Başhekim Yardımcısı Birtan, salgının bitmesiyle yeniden eski günlere dönüleceğine inandığını dile getirdi.