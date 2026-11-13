‘Önceliğimiz olacak’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve milletvekili adayları, Gazimağusa’yı ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Namık Kemal Lisesi öğretmenleriyle bir araya gelen HP milletvekili adayları, kendilerini tanıttıktan sonra öğretmenlerin sorularını yanıtladı.

Ziyaretin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne giden HP heyeti, burada tedavi gören vatandaşlar, sağlık çalışanları ve hastane personeliyle görüşerek sorunları dinledi.

Ziyaretlerle ilgili açıklamalarda bulunan HP Genel Başkanı Kudret Özersay, tam gün eğitim konusunun bakanlık tarafından gereksiz bir inatlaşmaya dönüştürüldüğünü belirtti. Önemli olanın tam gün eğitim değil, eğitimin kalitesinin artırılması ve devlet okullarının en temel ihtiyaçlarının karşılanması olduğunu ifade eden Özersay, Halkın Partisi olarak önceliklerinin devlet okullarında eğitim kalitesini artıracak tedbirleri almak olduğunu vurguladı.

Hastanelerde sağlık çalışanlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Özersay, ülkedeki en temel ihtiyaçlardan birinin bina yapmaktan ziyade işleyen bir sistem kurmak olduğunu söyledi.

Bu nedenle Halkın Partisi olarak Genel Sağlık Sigortası sistemini hayata geçirme konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Özersay, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıkta dijital dönüşümün ve e-reçetenin şart olduğunu, bütün bunların Genel Sağlık Sigortası sistemi içerisine doğru şekilde entegre edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.”