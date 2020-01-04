Öncelik altın ve para

Hüseyin ÇİÇEK

Girne, Gazimağusa ve İskele’de birçok evden hırsızlık yaptıkları tespit edilerek tutuklanan 5 kişilik hırsızlık çetesi hakkındaki soruşturma devam ediyor. Çaldıkları ziynet eşyalarından bazılarını kuyumcuya satmak isterken Girne’de yakalanan Neşe Demirel, Zeki Yener, Uğur Bayraktar, Osman Aydın ve Serhan Yıldırım dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlıların sadece Gazimağusa’da 12 evden hırsızlık yaptıkları belirtildi.

Gazimağusa Adli Şube Amirliği’nde görevli polis çavuşu Eren Erdelhan, zanlıların Gazimağusa’da 12 farklı evden muhtelif ziynet eşyalarını çaldıklarını söyledi. Polis, zanlıların çaldıklarını Gazimağusa ile Lefkoşa’daki kuyumculara sattıklarını ifade etti.

Erdelhan, zanlıların, Girne bölgesinde de benzer suçlarından dolayı tutuklandıklarını ve soruşturmalarının tamamlandığını anımsattı. Erdelhan, Girne’de tahkikatları biten zanlıların kendilerine teslim edildiğini söyledi.

Suçlarını kabul ettiler

Zanlıların, sadece 3 evden ziynet eşyası çaldıklarını kabul ettiklerini aktaran Erdelhan, soruşturmanın henüz yeni başladığını kaydederek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlıların, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.