İhraç edilecekler

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yıldır kaçak yaşam sürdüğü tespit edilen Suriyeli Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri izinsiz kaldığı belirlenen Mahmud Al Muhammed’in sığınma talepleri ile ilgili işlemler tamamlanmadı.

Ülkede kaçak kaldıkları tespit edilerek gözaltına alınan ve tutuklama talebi ile çıkarıldıkları mahkemede başka ülkelere sığınmak isteyen zanlıların talebi KKTC Dışişleri Bakanlığı tarafından reddedildi.

Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, ihraç edilmeleri için işlemlerin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Sığınma talebinde bulundular

Polis, tutuklanan zanlıların çıkarıldıkları mahkemede sığınma talebinde bulunduklarını, isteklerinin KKTC Dışişleri Bakanlığı’na bildirildiğini, beklenen cevabın dün itibari ile geldiğini belirtti. Polis, gelen yazıda zanlıların taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Polis, zanlılarla ilgili ihraç işlemlerinin devam ettiğini belirterek, 7 gün ek süre istedi.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.