Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Barolar Birliği’nde (KTBB)oluşturulan Taşınmaz Mal Komitesi’nin Başkanı Özkul Özyiğit ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Açıklamaya göre Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs meselesinde mal-mülk sorunlarının aşılması için uluslararası hukukun tanıdığı Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) önemine dikkat çekerek, görevlerini yerine getirmesi ve yapılan müracaatların gecikmeden cevaplandırılması için gerekli kaynakların oluşturulması gerektiğine vurgu yaptı.

Başbakan olduğu dönemde TMK’nın çalışmalarını her zaman yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı olduğu dönemde de TMK Başkanı Növber Ferit Veçhi ile sürekli görüştüklerini ve sorunların aşılması için Cumhurbaşkanı Hukuk İşleri Danışmanı Sülen Karabacak ile birlikte çalışıldığını söyledi.

“Niyetimiz etkin olan Taşınmaz Mal Komisyonu’nu daha fazla çalıştırmak” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, TMK Yasası’nda koşullara bağlı olarak tazminat, takas ve iade olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türkü’nün Güney Kıbrıs’ta binlerce dönüm mal bıraktığını, karşılığında ise eşdeğer olarak Kuzey’de mal aldığını aktaran Cumhurbaşkanı Tatar, eşdeğer olarak alınan mallardan feragat edildiğini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devletin lehine feragat edilmiş binlerce dönüm mal bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Gün gelecek bu mallarda komisyonda değerlendirmeye ve takasa girecek” dedi.

KTBB Taşınmaz Mal Komitesi Başkanı Özkul Özyiğit ise TMK’nın çok önemli bir kurum olduğunu ve önemini her platformda anlattıklarını ifade etti.

Kızıltuğ’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Lefkoşa Polis Müdürü Tarkan Kızıltuğ’u kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde 1 Nisan’dan itibaren Lefkoşa Polis Müdürü olarak görevlendirilen Tarkan Kızıltuğ’u tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

