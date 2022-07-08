Bayram havası yok

Kurban bayramı öncesinde hayvan satışlarının yok denecek kadar az olduğu belirtildi. Diyalog muhabirine konuşan kasaplar, geçtiğimiz yıl bin 500 ile 2 bin TL’ye kurbanlık kuzu satılırken, bu yıl fiyatların ikiye katlandığını, alım gücü düşen vatandaşların istenilen fiyatları karşılayamadığını söyledi.

Kurban bayramı öncesinde gazetemize konuşan vatandaşlar da eski bayramların heyecanı ve mutluluğunu yaşayamadıklarını belirtti.



Ne dediler…?



Ahmet Kamkam (Kasap)

“Kurbanlık satışlarımız da normal et satışlarımız da bu yıl iyi değil. Özellikle elektrik kesintileri işlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Kurbanlık fiyatları bu yıl küçükbaş 70 büyükbaş 55 lira kilosu şeklinde satılıyor. Geçtiğimiz yıl daha ucuzdu ancak bu yıl hem alım gücü yok hem de fiyatlar çok yükseldi. Bu yıl kurbanlık siparişimiz yine var ancak geçen yıl 100 tane keserken bu yıl sadece 40 sipariş aldık. Kurbanlık satışlarında bayağı bir düşüş var. İnsanlar daha önce gelip kilo ile alışveriş yapıyordu ancak alım güçleri düştüğü için şimdilerde 300 gram kıyma alıyorlar. Yine alım gücünün düşmesinden kaynaklı olarak insanlar kuzu eti alımından kaçıyor. Burada yapması gereken çok görevleri olan ancak hiçbir çalışma yapmayan yetkililer bu görevlerini bırakıp gitsinler.”



Hüseyin Kuşappi (Kasap)

“Kurban bayramı için fazla bir kurbanlık siparişi almadık. İnsanlar geliyor fiyat soruyor ve gidiyor. Geçtiğimiz senelerde 60-70 civarı kurban satışı yapardık ancak bu yıl daimi kesim yapan 5-6 kişi ile kurbanlık anlaşması yaptık. Daha önce pahalılık yoktu diye insanlar kurbanlıklarını aksatmadan keserdi. Şu an insanlar yarım kuzu alıp ihtiyaçlı ailelere dağıtıyor. Bu yıl koyun 40 lira, kuzu 65-70 lira, büyükbaş ise 60 lira kilosu satılıyor. Daha önce büyükbaş kurbanlık bile satıyorduk ancak büyükbaş 50 bin TL olunca kimse tercih etmiyor. Yetkililerin üreticinin girdi maliyetlerini düşürmek için çalışma yapması gerekiyor ki vatandaşlar alım güçlerini yeniden toparlayabilsin.”



Mehmet Reis

“Kurban Bayramı için bir plan yapmadık. Evde geçireceğiz. Daha önceki bayramlarda gündüz ailemizi ziyaret eder akşam da çocuklarımızla yemeğe giderdik ancak bu pahalılık karşısında ne yazık ki hiçbir şey yapamıyoruz. Bu bayram kurban keseceğim ancak benim bir hayvanım vardı onu kurban edeceğim. Kurbanlık fiyatları bu yıl 4-5 bine çıktığı için kesilen kurban sayısında düşüş olacağını söylemek mümkün. Her geçen yıl pahalılık nedeniyle kesilen kurban sayısı düşüyor. Geçtiğimiz yıl kaldığım bölgede 50 kişi kurban kesmişti ancak bu yıl 30 kişi zor çıkacaktır.”



Erol Çalıkuşu

“Bayram hazırlığı dâhil yapamadık. Para olmadığı için bu yıl buruk bir bayram geçireceğiz. Daha önceki bayramlarda alışverişlerimizi yapar dolu dolu bayramlar geçirirdik ancak şimdi bu şartlarda pek de mümkün değil. Her yıl kurban bayramında kurbanımı keserdim ancak bu kurban pahalılık nedeniyle hayvan kesemeyeceğiz. Eskiden bayramlarda adadaki otellere, yurt dışına veya restoranlara gider güzel bir bayram geçirirdik. Şimdi her şeyden mahrum kaldık.”



Hasan Miralay Paşalıoğlu

“Bayramda çocuklarımızla birlikte bir araya gelerek geçireceğiz. Daha önce bayramlarda daha güzel günler geçirirdik ancak bu yıl yaşanan pahalılık nedeniyle çok şeyden kısarak bayram geçireceğiz. Kurban kesimini bu bayram yapamayacağız. Hayvanlar çok pahalı oldu. Geçtiğimiz yıl kurban bayramında kurban kesmiştim ancak bu bayram maddi sıkıntılar nedeniyle kesemeyeceğiz. Yetkililerden piyasaya bir denetim yapmasını ve ucuzluğu sağlayacak çalışmalar yapmasını bekliyoruz”



Abdurrahman Çevik

“Bayram için planımız kurbanımızı kesmek ve büyüklerimizi ziyaret edeceğiz. Daha önce de bayramlarımızı bu şekilde geçiriyorduk. Her şeyin pahalı olduğu gibi bu bayram kurban fiyatları da çok fazla yükseldi. Bu fiyatlar karşısında çok insan kurban kesmekten vazgeçti. Her geçen yıl da kurban kesim sayısı azalıyor.”



Misli Bardak

Bayram için herhangi bir planımız yoktur. Aile büyüklerimizi ziyaret edip yemeğimizi yiyeceğiz. Biz daha önceki bayramlarda da günümüzü böyle geçiriyorduk. Kurban Bayramı için kurbanlık kesmeyi hiç yapmadık ancak babam kesiyordu. Babam da bu yıl yaşanan pahalılık ve kurban fiyatlarındaki aşırı yükselme nedeniyle kesmeyecek. Zaten pahalılığı göz önünde bulundurursak bu yıl çok sayıda insan kurban kesemeyecek. Kurban kesmek isteyenler de muhtemelen 2-3 kişi birleşerek kestirecektir.”



Ruşan Çankaya

“Bayram geldi ancak bu bayram için bir plan yapamadık. Daha önceki bayramlarda çocuklarımızla bir yerlere gider bayramı geçiriyorduk ancak bu yıl yaşanan ekonomik kriz nedeniyle çocuklarımla evdeyiz. Her bayram olduğu gibi bu kurban bayramında da kuzu keseceğim. Kurbanlık anlaşmamı yaptım ve 4-5 bin lira civarında ödeme yapacağız. Bu ekonomik şartlarda kurbanlık kesimi bütçemizi olumsuz etkilerse de dinimizin gereği kurbanımızı keseceğiz. Geçtiğimiz yıl aldığımız kurbanlıkla bu yıl arasında iki katı fiyat var.”



Olgun Güvenlier

“Bayram geldi ancak pek yapacak bir şey yok. Hayat çok pahalı ve insanlar dilediği gibi alışverişini yapamıyor çocuklarını sevindiremeyip buruk bir bayram geçecek. Birçok insan kalmakta olduğum köyde rahatlıkla kurban keserken bu yıl insanlar yükselen fiyatlar karşısında kurban kesiminden vazgeçti. Ben her yıl kurban keserdim ancak bu yıl kesecek miyim bilemiyorum. Daha önceki bayramlarda bende olmasa bile ülkemizde birçok insan tatile gider otellerde kalır güzel bayram geçirirlerdi ancak bu yıl kimse tatile de gidemeyecek gibi görünüyor.”



Ömer Dağlı

“Bayram geldi ancak bayram için bir plan yapmadık. Bayramı evde kutlayacağız. Daha önce memlekete gider ailemizi ziyaret ederdik ancak bu yıl bayramı evde geçireceğiz. Ben kasabım ve görüyorum ki bu yıl artan kurban fiyatları nedeniyle insanlar eskisi gibi kurban kesemeyecek. Hem burada çalışan ancak Türkiye’ye giden insanlar hem de çok fahiş bir şekilde artan fiyatlar nedeniyle kurban talebi geçen yıla göre çok azdır.”

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 09:48