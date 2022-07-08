Ülkede kaçak

Lefkoşa’da geçtiğimiz Pazar günü bir telefon dükkanından 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonunu çalan Sudan uyruklu Asım Kamal Ali El Hassan, dün teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı. Ülkede izinsiz ikamet ettiği belirlenen zanlı Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Vasvi Özbey, 3 Temmuz 2022 tarihinde saat 16.00 raddelerinde Lefkoşa surlariçi Girne caddesi üzerinde faaliyet gösteren Pawn Shop isimli cep telefonu dükkanında bulunan 6 bin 500 TL değerindeki cep telefonu sudan uyruklu Zanlı Asım Kamal Alı El Hassan tarafından sirkat edildiğini belirtti. Polis, 6 temmuz 2022 tarihinde zanlının Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, aynı tarihte konu cep telefonunun tespit edilerek emare olarak zapt edildiğini belirtti.

Polis, aynı tarihte zanlının yapılan muhaceret kontrolünde KKTC'de ikamet izinsiz bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.

