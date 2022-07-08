Kendi de şaşırdı

Lefkoşa’da 2008 yılında sahtelediği passaport ile Güney Kıbrıs’a geçeceği esnada görevli tarafından fark edilen ve koşarak kaçıp izini kaybettiren Vedat Dilemre, 14 yıl sonra Ercan Havalimanı’ndan giriş yaptığı esnada yakaladı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Ali Gencer , zanlı Vedat Dilemre’nin 10 Nisan 2008 tarihinde, saat 06:00 raddelerinde kendi resmini yapıştırmak suretiyle sahtelediği Hasan Aydoğdu isimli şahıs adına isdar olunan TC Pasaportunu Güney Kıbrıs’a geçmek maksadı ile Ledra Palas Kara Giriş Kapısı'nda görevli Sivil Hizmet görevlisine ibraz etmek sureti ile tedavüle sürüp başkasının kimliğine büründüğü esnada tespit edildiğini ve olay yerinden kaçarak izini kaybettirdiğini anlattı.

Polis, aynı gün zanlının Güney Kıbrıs’a yasal olmayan yollardan kaçak olarak askeri yasak bölgeyi ihlal ederek geçtiğinin tespit edildiğini ve bu husus ile ilgili de ayrı bir soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis, zanlının ilgili tarihten itibaren aranan şahıs ilan edildiğini söyledi. Polis, zanlının 06.07.2022 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tespit edilip tutuklandığını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını zanlının serbest kalması halinde KKTC topraklarını yasal olmayan yollardan terk etmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya zanlının 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emri verdi.



