Ciddi sıkıntılar var

Ksilofagu bölgesindeki patates üreticilerinin, bir açılış için bölgeye giden Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i, pankart ve traktörlerle karşıladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi patates üreticilerinin, köyde inşa edilen patates heykelinin önünde toplanarak, gerek pandemi gerekse Rusya’nın Ukrayna işgali nedeniyle yaşadıkları sıkıntılara dikkat çektiklerini belirtti.

Habere göre, protestoyu yorumlayan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, hükümetin kırsal kesimde yaşayan kişilerin sorunlarını hiçbir zaman göz ardı etmediğini, patates üreticilerinin sorunlarına katkı koymak amacıyla en kısa zamanda üreticilerle bir toplantı gerçekleştireceğini ifade etti.



