95 oktan benzin  23.81 TL oldu

Dünya genelinde Brent Petroldeki sert düşüş Kuzey Kıbrıs’taki pompa fiyatlarına da yansıdı, akaryakıt fiyatlarına bir hafta içinde ikinci indirim yapıldı.

Resmi Gazete’de yer alan karara göre, bugünden itibaren 95 oktan benzin 23.81 TL/Lt, 98 Oktan benzin 24.10 TL/Lt, Euro Diesel 24.86 TL/Lt ve gazyağı 23.23 TL/Lt’den satılacak. Böylece 95 oktan benzine yüzde 4, 98 Oktan benzine yüzde 4.1, Euro Diesele yüzde 3.38 ve gazyağına yüzde 5 indirim yapılmış oldu.

2 Temmuz’da uygulamaya giren indirimde ise 95 oktan benzinin fiyatı 24.86 TL/Lt, 98 Oktan benzinin fiyatı 25.14 TL/Lt, Euro Diesel’in fiyatı 25.73 TL/Lt ve gazyağının fiyatı 24.45 TL/Lt’ye indirilmişti.



Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 09:47