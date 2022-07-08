Yargıya gidecek : Fazladan 79 milyonluk ödeme yapıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, partili milletvekilleriyle birlikte Başbakanlık önünde gerçekleştirdiği çadırlı eylem sonrasında Başbakan Ünal Üstel ve koalisyon ortağı Demokrat Parti (DP) ile Yeniden Doğuş Partisi (YDP) genel başkanlarıyla görüştü. Başbakan Üstel, akaryakıt alımlarıyla ilgili belgeleri talep eden Erhürman’a olumlu karşılık verdi.

Erhürman, belgeleri inceledikten sonra parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyerek, ihalesiz akaryakıt alımı nedeniyle 4 milyon 615 bin 896 Dolar, bugünkü kur ile 79 Milyon 393 bin 411 Türk Lirası fazla ödeme yapıldığını belirtti. Erhürman, bu konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi. Erhürman: “Veriler artık elimizde hesabını yargı yoluyla soracağız ama esas hesabı halkın demokratik yollarla sorması lazım”

Erhürman süreci detayları ile anlattı

CTP, Kıb-Tek’e ihalesiz akaryakıt alımıyla ilgili aldığı belgeler hakkında basın açıklaması yaptı. CTP Genel Merkezi’nde yer alan toplantıda, Genel Sekreter Erdoğan Sorakın ve CTP’li milletvekilleri de yer aldı.

Tufan Erhürman yaptığı açıklamada, birkaç gündür verilere ulaşmak için uğraştıklarını belirterek, sürecin Ekim 2021’de başladığını yineledi. O dönemde bir ihaleye çıkıldığını ve o ihalede akaryakıt ve akaryakıtın taşınması için ton başına bir fiyat olduğuna işaret eden Erhürman, bunların ihalede sonuçlandığını kaydetti.

İhalede hatalar yapıldığına ve sonra uluslararası ihaleye çıkılma kararının verilmediğine işaret eden Tufan Erhürman, Olgun Amcaoğlu’nun kısa bakanlık döneminde yani iki buçuk ay önce ihaleye çıkılması için işlemlerin başlatıldığını ancak bunun tamamlandığını belirtti.

İhaleye çıkılmadığı için ülkenin elektriksiz bırakılması sonucunda ihalesiz akaryakıt alımı sürecinin başladığını ifade eden Erhürman, önce yasa gücünde kararname çıkarıp, TPİC’ten ihalesiz olarak akaryakıt temin edilmeye çalışıldığını ama TPİC’te yüzde bir kükürt oranı olan akaryakıt bulunmadığı için akaryakıtın oradan temin edilemediğini anlattı.

“Fazladan ödenen miktar 4 Milyon 615 bin 896 Dolar”

Arkadaşlarının yaptığı çalışmalar sonucunda bunlar için fazladan ödenen miktarın 4 Milyon 615 bin 896 Dolar yani 79 milyon 393 bin 411 Türk Lirası olduğunu açıklayan CTP Genel Başkanı Erhürman, “Minimum zararı hesapladık” dedi.

İçinde bulunulan ekonomik koşullarda ülkenin bu zarara uğratılmasının azımsanacak bir şey olmadığını dile getiren Erhürman, “Bu doğrudan doğruya halkın, ülkenin zarara sokulması anlamına geldiği için bunun hukuken muhakkak surette hesabının sorulması gerekir” diye konuştu.

Bazı partilerde taşımacılıktan alınan ücretlerin ton başına 3 buçuk katına kadar çıktığını belirten Erhürman, plansızlık ve programsızlık nedeniyle taşımacılıkta 3 buçuk kat daha fazla ödeme yapıldığını söyledi.

Merkezi İhale Komisyonu’nun dünkü açıklamasına değinerek, uluslararası ihaleye çıkılma kararının verildiğini kaydeden Erhürman, ihalede tekliflerin kabulünün 11 Ağustos’a kadar devam edeceğini belirtti.

“En az 2 ay daha ihalesiz akaryakıt…”

Bunun minimum olarak en az 2 ay daha ihalesiz akaryakıt temini ile karşı karşıya olunması demek olduğunu ifade eden Erhürman, “Bu en az 60 bin ton daha akaryakıt alımı demektir. Ve her bir tonda söylediğimiz zararların tekrardan ülkeye mal edilmesi anlamına gelir” diye konuştu.

Erhürman, “verilen tahribatı; vatandaşların elektriksiz kalması ve buna bağlı olarak yaşanan sıkıntılar ile halkın parasından fazladan ödeme yapılmış olması olarak” sıraladı.

“Duvara konuşsaydık, çatlayacaktı”

Vatandaşa, “Hem elektriksiz kalacaksınız, hem de daha fazla para ödeyeceksiniz” denildiğini ifade eden Erhürman, Ekim’den bu yana CTP’li vekillerin bunların olacağını Meclis’te anlattığını belirterek, “Duvara konuşsaydık, duvar çatlayacaktı. Dinlemediler… Bilinçli yapıldı” dedi.

“Sanki Maliye parasını bizden toplamıyor…”

Başbakan Ünal Üstel’in açıklamasına değinen Erhürman, şöyle devam etti:

“ ‘Bu ortaya çıkan zarar halka yansıtılmayacak, Maliye bunu giderecek’ diyor… Maliye bunu giderecek demek, Maliye’nin 80 Milyon TL’ye yakını, bu kendini bilmezlik, yaşatılan rezalet dolayısıyla devre dışı kalacak demektir… Sanki de Maliye parasını bizden toplamıyor, anlamına geliyor. Kabul edilebilir değildir bu…”

Hesabı sorulacak…

“Rakamlar ortada” diyen Erhürman, bunların yargı yoluna taşınacağını ve hesabının sorulacağını kaydetti.



Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 11:35