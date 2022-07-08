Sıra yargıda

Gazimağusa ve Lefkoşa bölgelerinde 7 ayrı ağıldan toplamda 117 adet kuzunun çalınmasıyla ilgili olarak tutuklu bulunan, Ümit Yumurtaş, Abdullah Ayaz, İsmail Savcı ve Hamza Yacıcı dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Aytaç Çebi, 28 Mayıs’ta Geçitkale’de bir ağıldan 26 adet kuzu, 4 Haziran’da yine Geçitkale’de bir ağıldan 39 adet kuzu, 14 Haziran tarihlerinde Mutluyaka’da bir ağıldan 20 tane, Değirmenlik’ye bir ağıldan ise 5 adet kuzu, 15 Haziran tarihinde Pamuklu’da bir ağıldan 16 adet kuzu, 22 Haziran’da Boğaztepe’de bir ağıldan 6 adet kuzu ve son olarak Lefkoşa’da bir ağıldan 5 adet olmak üzere toplamda 117 adet kuzuyu sirkat edildiğini anımsattı.

Yürütyülen soruşturma kapsamında, sirkatın gerçekleştiği bölgelerde görülen van aracın Yeşilköy istikametine gittiğinin belirlendiğini ve çalınan kuzuların 39 tanesinin Yeşilköy’de, Zanlı 1 Ğmit Yumurtaş’a ait ağılda, 25 tanesinin de Yenierenköy’de zanlı 2 Abdullah Ayaz’a ait ağılda bulunduğunu hatırlatan polis, zanlıların telefon dökümlerinde, zanlı 3 İsmail Savcı ve zanlı 4 Hamza Yazıcı ile bir çok kez görüşme yapıldığının ve zanlıların, olay esnasında çalınan kuzuların teslimatı yapıldığı esnada bölgede olduklarına dair sinyaller tespit edildini belirtti. Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlıların uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlıların, 7’şer bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber birer kefilin, lehlerinde, 100’er bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.

