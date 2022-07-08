Her kesimden ‘iflas’ mesajı

Barış Harekatından bu yana, son 48 yılın en kötü günlerini yaşayan esnaf, bayram arifesinde bir darbe de elektrik kesintilerinden yedi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu farklı işletme sahipleri “yaşamak ve işimizi yaşatmak için direniyoruz ama başarmakta zorlanıyoruz” dedi.

Bayram öncesi satışların canlanmasını beklerken, elektrik kesintileri yüzünden bunu da başaramadıklarını belirten Gazimağusa esnafı “kepenk indirmekten başka çare kalmadı” diyerek, ülkenin çok kötü bir durumda olduğunu ifade etti.

40 yıllık dağıtım işini bıraktı

Elektrik kesintilerinin yanı sıra akartyakıt fiyatlarına hükümet tarafından ardı ardına yapılan fahiş zamlar, gazete dağıtımı yapan bayileri de zora soktu. Gazimağusa’da 40 yıldan beri evlere ve işyerlerindeki abonelere gazete dağıtımı yapan Hüseyin Öksüzoğluları, mazot parası kurtarmadığı gerekçesiyle gazete dağıtımını durdurmak zorunda kaldı.



Ne dediler



Hasan Özbil: İşler çok kötü durumda, satış yapmadan dükkan kapatıyoruz, bayram öncesi biraz canlılık olacak diye düşünürken, elektrik kesintileri ile canımızı yaktılar, dolaptaki ürünler yeterince soğuyamadı bozulan bazı meşrubatları çöpe attık,yetkililerden yardım istiyoruz, ayakta duracak halimiz kalmadı.



Fatih Kılıç: İşler durgun, elektrikleri kesiyorlar, jenaratör çalıştırıyoruz günlük ekstra bin TL masraf, çalıştırmasak müşteri içeri adım atmayacak hiç satış yapamayacaz o ayrı bir zarar, dünyanın en pahalı elektriğini kullanıyoruz, ama bir yandan da kullanamıyoruz, 2 gün boyunca yaşatılan rezaleti asla unutmayacağız. İnsanlar alışverişe gelemiyorlar, yiyecek ve içeceklerine zor para buluyorlar, bize alış veriş yapmaya nasıl gelsinler ki. Satışların artacağına da memleketin iyiye doğru gideceğine de pek umudum kalmadı açıkcası, durum çok kötü.

Hüseyin Öksüzoğlu: İşlerimiz eskiye nazaran çok düştü, elimizde fiyat etiketi 3 günde bir fiyat değişiyoruz, değişen fiyatların hızına artık yetişemez olduk. Sattığımız malın yerine yenisini alamıyoruz, elektrik kesintileri zaten ayrı bir sorun, elektrik kesintisi nedeniyle ben dondurma satmaktan vazgeçtim. 1980 li yıllardan itibaren beni bilen bilir, evlerte ve işyerlerine abonelere gazete dağıtımı yapıyordum ancak bir aydır vazgeçmiş durumdayım, Gazete kar marjı yüzde 7,5, son 6 ayda benzine gelen toplam zam 21 TL, asla ve asla akaryakıt fiyatı kurtarmadığı için maalesef 40 yıllık dağıtım işimden vazgeçtim.

Tahir Toker: Bayram öncesinde işler çok düşük, 2 gün elektrik gelmedi, hiç iş yapamadık, paramız resmen pul oldu, yani değerini tamamen yitirdi, bu kadarıyla kalsa yine razıyım, daha kötüsünü düşünemiyorum bile.

Osman Geçit: Gazete satışları normal seyrinde gidiyor, onu dışında meşrubat ve sigara gibi ürünler satıyorum ama yeterli satışım yok. İki gün üst üste 4’er saatlik elektrik kesintisi yapıldı, çok büyük rezillik yaşadık, bir elektrik enerjisini temin edemiyorlar yazıklar olsun, aynı kabusu yeniden yaşamak istemiyoruz.

Hacı Mahmut Koruk: İşlerimiz bu aralar çok kötü, elektrik ateş pahası, sık sık kesilmesi de işleri iyice sıkıntıya soktu. Büyük şirketlere istihdam için vergi indirimi yapılıyor, biz küçük asnafa ise istihdam başına yüzde 16 KDV alınıyor. Küçük esnaf olarak üvey evlat muammelesi görüyoruz, eşektrik sorunu ayrı bir dert, tam bayram öncesi iş yağacağız diyoruz, elektrikleri kesiyorlar, bütün işşer kalıyor, yazıklar olsun, destekleri yok köstek olmasınlar da bıraksınlar iş yapalım para kazanalım.

Jale Alkaş: İşler bayram öncesi az da olsa açıldı gibi ancak geçen gün yaşanan elektrik kesintileri iş yapmamı engelledi, tam beklediğim turist grubu çarşıya geliyordu, biraz satış yapacaktım ama elektrikler kesilince onu da yapamadım.

Kasım Uluçaylı: Pahalılık her yeri olduğu gibi çarşıyı da etkiliyor, market girdileriyle satışlar kontrol edilmezse ve bu şekilde keyfi fiyat belirleme sürerse çok yakında hırsızlık, kaçak su ve elektrik gibi ciddi suçlarda patlama olacak.

Elektrik kesintileri de ülkenin gelişmişliğini gözler önüne seriyor. Bu konuda daha da ne söylenebilir ki?..

Celal Yeşilada: İşler berbat durumda, çarşı bomboş, hayat pahalılığı maaşlara yansısa ve asgari ücret artsa belki biraz canlılık olurdu, elektrik kesintileri 2 gün boyunca bizi resmen mahvetti, satış yapamadık.

Bu ay dibe vurmuş durumdayız, belki bayram öncesinde son gün bişeyler satabiliriz.

Haldun Birsoy: Eski satışlar ne yazık ki yok. İki gün üst üste yaşanan kesintiler bizi duman etti, sıcak nedeniyle dükkana müşteri bile girmedi, bu elektrik üretiminde eski ilkel sistemden artık vazgeçilmelidir, rüzgar enerjisi, güneş enerjisi ile elektrik üretimine geçilmelidir, yakıt ile devam edecek olursak benzer sorunları daha çok yaşarız.

Caner Ağdaş: Ufak tefek satışlarımız var ancak beklentimizi karşılamıyor, çarşıya turist gelmeden bizim işlerimizde bir canlanma olmaz. Yaşanan elektrik kesintileri belimizi bültü, zaten ilk gün dükkanı bile açmadım, ikinci gün biraz açtık ancak elektrik olmayınca satış da olmuyor.

Halen daha elektrik kesintisi olacak mı diye tedirdiniz.

Salih Oktay: Herkesin derdi geçim oldu, insanların alım gücü kalmadı. Dolayısıyla bize alışverişe gelemiyorlar. Son yaşanan elektrik kesintileri de zaten bizi resmen mahvetti. Yine de umutlu olalım ve herşey düzelecek diye bekleyelim.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2022, 09:48