Onlar da tepkili

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arasındaki et fiyatları arasındaki fark rekabetin kızışmasına neden olurken, vatandaşların bir kısmı Rum kesimindeki kasapları tercih ediyor. Güneye gidenler hem kendileri hem de yakınları için toplu et alımı yapıyor. Bu durum kuzeydeki kasapların gün geçtikçe kan kaybetmesine neden oluyor. Satışların düştüğünü, müşterilerin güneye kaydığını belirten kasaplar, acil önlem alınması gerektiğini belirterek, yetkililerden destek istedi.

Ne dediler…?

Arda Ali Seyhan (Taner Kasap)

“Et satışlarımız şu anda bayağı düştü. Fiyatlar güneyde daha uygun olduğu için müşterilerimiz oraya kaydı. Vatandaşlar kuzu eti bulamadıkları için şikâyet ediliyor ancak kuzu tüm kasaplarda vardır. Kuzu eksikliğimiz yok ama satışımız da olmuyor. Halkın önemli bir bölümü güneyden et aldığı için bizim işlerimiz de olumsuz etkileniyor. Şu anda gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumdadır. Geçtiğimiz yıl ayda 15 kuzu, 2-3 tane dana satarken, bugün 5-6 kuzu ve bir dana zar zor satıyoruz.”

Ahmet Kamkam (Kamkam Et Pazarı)

“Et satışlarımız pahalılık nedeniyle çok düştü. Güneydeki et fiyatları daha ucuz olduğu için insanlar oradan alışveriş yapıyor. Vatandaşlar kuzu eti bulamamaktan şikayet ediyor ancak kuzu eksikliği yoktur. Satamayız endişesiyle eskisi gibi hayvan kesmiyoruz. Daha önce 380 liraya sattığımız ciğerin fiyatı bin liraya çıktı. Bu fiyata ciğer satmamız zor. Halkın önemli bölümü güneye kaydı ve bu durum işlerimizi olumsuz etkiliyor. Daha önce haftada 50 kuzu keserken bugün 20 kuzuya düşmek zorunda kaldık. Gelirlerimiz giderlerimizi karşılamaz durumdadır ve böyle giderse batacağız. Gelsin siyasiler bu işi kendileri yapsın da görelim işin içinden çıkabiliyorlar mı?”

Feride Tilki

“Buradaki şartlara göre fazla bir et tüketimi yoktur. Biz de dahil olmak üzere hayat pahalılığı nedeniyle büyük bir kesim Rum tarafından et alıyor. Kuzeyde pek bir satış olacağını düşünmüyorum. Aslında burada et fiyatlarının daha ucuz olması lazım ancak üreten de satan da fazla kar koyduğu için fiyatlar artmaktadır. Güneydeki et fiyatlarıyla bizdeki arasında bayağı bir fark var. Buradan 3 bin liralık et aldığınız zaman güneyde aynı paraya iki katı et alabiliyorsunuz. Yetkililerden et fiyatları ile ilgili piyasada ciddi bir denetim bekliyoruz. Halk ucuz neresiyse oraya gidiyor ve güneyde etin ucuz olması nedeniyle de vatandaşlar oraya gidiyor.”

Leman Boransel

“Ayda 2 kilo kıyma 2 kilo et alabiliyorum. Daha önce daha 10 kilo alabilirken, şu anda 2’şer kiloya düştü. Et fiyatlarımız güneyden daha pahalıdır ve bunun nedeni bizdeki düzensizlik ve denetimsizliktir. Ne güneyden ne de buradan et alamıyorum. Ancak güneydeki et fiyatlarından haberim var ve bizdeki et fiyatlarının yarısı kadardır. Kimse ses çıkarmadığı için bu hallere geldik ve yetkililerden beklentimiz kendi ceplerini doldurmayı bıraksınlar ve asgari ücretli çalışanların nasıl geçindiklerini bir kontrol etsinler.”

Bülent Dallı

“Et fiyatlar çok pahalı ve asgari ücretle geçinmek durumunda olduğum için çok sık et tüketemiyorum. Daha önce ayda 3-4 kilo alırdım. En son 2 ay önce et alıp tüketebildim. Et fiyatları güneyde daha ucuz ancak oraya geçemediğimiz için alamıyoruz. İmkanım olsa oradan et almak isterdim. Hükümetten beklentimiz et fiyatını düşürsünler ki herkes et tüketebilsin.”

Ayşe Serin

“Et fiyatları yüksek, ben tek kişi olduğum için alabiliyorum. Son zamanlarda önemli çoğunlukta vatandaş et tüketemiyor. Ben de eskiden hayvancılık yapıyordum ve girdi maliyetleri çok fazladır. Burada hükümet suçu kendinde aramalı. Güneyden et almıyorum ancak ucuz diye çok insan oradan alıyor. Hükümete çok iş düşüyor. Hayvancının maliyetlerini düşürsünler üreticiyi desteklesinler ki et fiyatları düşsün ve her kesim eskisi gibi et tüketebilsin.”

Sedat Şen

“Eti ben artık kiloyla almıyorum. Bir hayvan kesip buzluğuma koyuyorum ve ihtiyaç oldukça tüketiyorum. Sadece kıyma satın alıyorum ancak onu da eskisi gibi alamıyorum. Güneyde etin daha ucuz olduğunu duyuyorum ve önemli bir kesim artık etini güneyden alıyor. Hükümetten beklentimiz hayvancıyı daha fazla desteklemesi ve et fiyatlarının ucuzlatılarak her kesimin ulaşmasının sağlanmasıdır. Daha önce bir kuzuyu 3 bin 500 liraya alırken, geçen ay 7 bin liraya aldım.”

Hasan Çiko

“Ayda 6-7 kilo tüketiyorum, çobandan hayvan alarak buzluğuma koyduğum için beni kurtarıyor. Eskiden bir ayda bir kuzu tüketirdik ancak şimdi fiyatları yüksek olduğu için o kadar tüketemiyoruz. Güneyde et daha ucuz olduğu için bazen etimi de kıymamı da oradan alıyorum. Bu noktada et fiyatları ile ilgili yetkililerden bir beklentim yoktur çünkü düzelecek diye bir umudum kalmadı.”