Emekçiler sokakları doldurdu

1 Mayıs İşçi Bayramı'nda tüm dünyada işçiler sokaklara döküldü.

Çalışma şartlarının iyileştirilmesini isteyen işçiler taleplerini bir kez daha yükseltti. Yüryüşlerde hükümetler protesto edilirken, Filistin’le dayanışma mesajları da verildi.

Fransa'nın en büyük sendikası olan Genel İş Sendikası CGT öncülüğünde 1 Mayıs alanları doldu.

Bordeaux kentinde işçiler, meşalelerle miting düzenledi, haklarını talep etti.

İşçiler, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u maketleri ile protesto etti.

Fransa'daki 1 Mayıs eylemlerinde Filistin'e destek gösterileri de vardı.

Pankartlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyen grup, İsrail'i protesto etti.

Almanya, İngiltere

Alman işçiler, Berlin'de Alman Sendikalar Konfederasyonu (Deutscher Gewerkschaftsbund, DGB) tarafından düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı yürüyüşüne katıldı.

Yürüyüşteki pankartlarda Türkçe ifadeler de dikkat çekti.

İşçilerin taşıdığı bir dövizde ise "Ezilen uluslar kazanacak" mesajı yer aldı.

İngiltere'nin Oxford kentindeki kutlamalarda, çoğunlukla gençlerden oluşan kalabalık koroyu dinledi.

Yunanistan

Yunanistan'daki 1 Mayıs eylemlerinin adresi yine Atina oldu.

Başkent meydanlarında yürüyen binlerce kişi, Filistin’le dayanışma mesajları verdi.

Yürüyüşte Filistin bayrakları da yerini aldı.

Avusturya

Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPOE'nin geleneksel 1 Mayıs kutlamalarına katılanlar, başkent Viyana'nın merkezinde pankartlar ve balonlar taşıdı.

Yürüyüşe her yıl yaklaşık 100 bin kişi katılıyor.

Rusya

Msokova'da işçiler 1 Mayıs'ta alanlardaydı.

Rusya Komünist Partisi, de Moskova'nın merkezinde yerini aldı.

Kosova, Lübnan, Irak

Kosova'da kadın işçiler, dünyanın dört bir yanında olduğu gibi 1 Mayıs alanında yerini aldı.

Kadınlar, kapitalizme ve erkek egemenliğine karşı tepkilerini yükseltti.

Lübnan Komünist Partisi destekçileri, Beyrut'ta 1 Mayıs'ı kutlamak için bir araya geldi.

Filistin bayraklarının taşındığı yürüyüşte, İsrail'e yönelik protestolar vardı.

Iraklı işçiler, Bağdat meydanlarında araya geldi.

Pankart ve bayraklarla yürüyüş yapan kitle, işçi haklarına vurgu yaptı.

Kuzey Makedonya, Filipinler, Bangladeş, Güney Kore

Kuzey Makedonya'da 1 Mayıs mitingi Skopje'de düzenlendi.

İşçiler, başkent Manila'daki başkanlık sarayı yakınlarında toplandı.

Çeşitli işçi gruplarından yüzlerce Filipinli işçi, artan gıda ve petrol fiyatlarının ortasında ücret artışı ve iş güvencesi talep etmek için sokaklara döküldü.

Polis, bazı noktalarda eyleme müdahale etti.

Konfeksiyon işçileri, Dakka'daki 1 Mayıs eyleminde taleplerini haykırdı.

Kadın işçiler, "Cinsel istismarın olmadığı iş yerleri talep ediyoruz" yazılı dövizler taşıdı.

Seul'de büyük bir kalabalık 1 Mayıs İşçi Bayramı için flama ve bayraklarla miting düzenledi.

Kore İşçi Sendikaları Konfederasyonu (KCTU) üyesi işçiler, Devlet Başkanı Yoon Seok-yeol'un boynunda "Ben bir günahkarım" yazılı bir kukla ile yürüdü.

Çin, Endonezya, Japonya

Çin'de işçiler, 5 günlük ulusal 1 Mayıs tatilinin ilk gününde, Pekin'in kuzeyindeki Badaling'de bulunan Çin Seddi'ne yürüdü.

Cakarta'da işçiler 1 Mayıs'ta taleplerini duyurmak için sokaklara döküldü.

Sendikalar, yürüyüş yapan kitleye öncülük etti.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da işçiler pankartlarla 1 Mayıs alanında toplandı.

Kadın işçiler sloganlarla alana yürüdü.

Pakistan, Tayvan

Pakistanlı kadın işçiler, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla Lahor'da toplandı.

İşçiler, "Ev işçilerine yönelik şiddeti durdurun" yazılı dövizlerle yürüdü.

Tayvan'lı işçiler, Başkent Taipei'de, hükümetin maaşları artırması ve iş kanunu reformlarını uygulaması talebiyle Başkanlık Ofisi önünde düzenlenen 1 Mayıs gösterisine katıldı.