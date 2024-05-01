Yine de kuzeyden daha ucuz 

Kıbrıslı Türklerin, güneydeki kasaplara akın etmesi sonrasında kuzu eti fiyatının yüzde 10 dolayında artış gösterdiği bildirildi. Rum basınına göre, bir ay öncesine kadar kilosu 11 Euro’dan satılan kuzu etinin son günlerde bazı kasaplarda 12.43 Euro’ya (431 TL) kadar alıcı bulduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ın ünlü market zinciri Alphamega’da dün kuzu eti kilosu 10.99 Euro’dan (381 TL), dana kuşbaşı 7.49 Euro (259 TL), hazır şeftali ise 5.29 Euro’dan (183 TL) satıldı.

En yüksek artış zeytinyağında

Güney Kıbrıs’ta Tüketiciyi Koruma Birimi Fiyat Gözlemevi’nin açıkladığı verilere göre; son bir yılda en fazla artış yüzde 105.9 oranıyla zeytinyağında oldu.

Zeytinyağının geçen yıl litresi 7,31 Euro’ya (253 TL) satılırken, bu yıl 15,05 Euro’ya (363 TL) çıktı.

Bu arada Haravgi gazetesi, çörek ve pilavuna gibi paskalya ürünlerinde de fiyat artışlarının gözlemlendiğini, en fazla artışın yüzde 4,95 ile çörekte gözlemlendiğini yazdı.

Pilavuna fiyatlarındaki artışın ise daha az olduğunu, üzümlü ve üzümsüz şekilde satılan pilavuna fiyatlarının, 12,76 ve 12,81 eurodan 13,16 ve 13,03 euroya çıktığını yazan gazete büyük fiyat düşüşünün ise yüzde 45 azalmayla (tarla) salatalık fiyatlarında yaşandığını belirtti.

Habere göre serada yetişen salatalık fiyatlarında da yüzde 27,67 azalma gözlemlendi.

Yumurta, Ayçiçek yağı ve un fiyatlarında da düşüşler yaşandı.

Güncelleme Tarihi: 01 Mayıs 2024, 09:56