Uyarıları dinleyen yok

Abdullah SUİÇMEZ

Polisin tüm uyarılarına rağmen sürücülerin trafik kurallarını ihlal ettiği haftalık denetim raporlarına yansıdı. Son 7 günde çeşitli trafik suçlarından dolayı 3 bin 314 sürücü rapor edildi. Denetimler sırasında toplam 280 araç trafikten men edilirken, 6 sürücü de tutuklandı.

Polis trafik ekiplerinin 20- 26 Nisan tarihleri arasında, ülke genelinde yaptığı rutin trafik kontrollerinde 3 bin 314 trafik suçu rapor edildi.

Polis açıklamasına göre, sürücülerin 710’u süratli, 20’si tehlikeli, 42’si dikkatsizlik, 77’si seyrüsefer ruhsatsız , 15’i sürüş ehliyetsiz, 40’ı emniyet kemersiz, 25’i muayenesiz, 36’ı sigortasız, 96’sı alkollü araç kullanmaktan ceza aldı.

Sürücülerin 774’üne seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 69’una trafik levha ve işaretlerine uymamak, 9 ‘una ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak, 8’ine trafik ışıklarına uymamak, 3’üne tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 8’ine koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak ve bin 371’ine de diğer trafik suçlarından ceza kesildi.

64 kazanın bedeli 3 milyon 358 bin TL

Son bir haftada meydana gelen kaza sayısı ise 64 olarak açıklandı. Polis, kazalar sonucu 19 kişinin yaralandığını bildirdi. Polis açıklamasına göre, meydana gelen tüm kazalarda yaklaşık 3 milyon 358 bin TL’lik hasar meydana geldi.

Kazaların bölgelere göre dağılımı Lefkoşa 19, Gazimağusa 12, Girne 17, Güzelyurt 6 ve İskele 10 şeklinde gerçekleşti.

Gazimağusa'da ışık ihlali kaza getirdi

Bu arada Gazimağusa'da Mustafa Kemal Bulvarı’nda önceki gece yaşanan kazada, 51 promil alkol etkisi olan Omaykan Çekiç (E-23) EV 767 plakalı salon aracı ile kırmızı ışıkta durmayıp yoluna devam etmesi sonucu, kendisine yeşil ışık yandığı için sağa dönen Emre Danıştı(E-21) yönetimindeki RK 609 plakalı salon aracın önünü tıkadı ve iki araç çarpıştı.

Kontrolsüzce yoluna devam eden EV 767 plakalı araç, orta refüjün bordür taşlarına ve refüj üzerindeki trafik levhasına da çarptıktan sonra karşı şeride geçerek durdu. Kaza sonucu yaralanan olmadı. EV 767 plakalı araç sürücüsü Omaykan Çekiç aleyhinde yasal işlem başlatıldı.