Sırada patron var

Suna ERDEN

Ercan Havaalanı’nda ele geçirilen 13 kilo uyuşturucuyla ilgili bir kişi daha tutuklandı. Uyuşturucuyu ülkeye getiren Hollandalı turist Muhad Baalwan, KKTC’deki organizasyonu gerçekleştiren

Libyalı Zakarıya Behtaher’in ardından tutuklanan Osman Süleymanoğulları dün mahkemeye çıkarıldı. Süleymanoğulları’nın Behtaher’in güneye kaçmasına yardım etmek için sınır kapısına götürdüğü ancak polisin erken davranmasıyla planının suya düştüğü belirtildi.

Mahkemede olguları aktaran polis, 28 Nisan 2024 tarihinde saat 09.00’da Ercan Havalimanında Muhad Baalwan’ın valizinde Gümrük ve Rüsumat Dairesi görevlileri tarafından yapılan kontrolde, yarım kiloluk paketler halinde 13 kilo hintkeneviri türü uyuşturucu bulunarak emare olarak alındığını anımsattı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu Muhad Baalwan’ın ülkeye gelmesi için uçak bileti alan, havaalanına taksi gönderen zanlı Bentaher’in 29 Nisan 2024 tarihinde saat 03.30 sıralarında Akyar Sınır Kapısından Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edildiğini belirtti.

Polis, zanlının yakalanmadan önce telefonundaki tüm yazışmaları sildiğini, sim kartını ise imha ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini anımsattı.

Taciri sınırdan geçirecekti

Polis memuru, yaptıkları araştırmalar sonucu Bentaher’i Akyar Sınır Kapısına götürdüğü belirlenen Osman Süleymanoğulları’nın da tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının, Bentaher’in sınır kapısında yakalanması üzerine Güney Kıbrıs’a gitmekten vazgeçtiğini açıkladı.

Zanlının 29 Nisan akşamı Gazimağusa’daki evinde tespit edilerek, tutuklandığını kaydeden polis, evinde yapılan aramada bir gram hintkeneviri ele geçirildiğini söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının telefonunda inceleme yapılmak istendiğini ancak şifreyi polise vermediğini belirtti.

Polis, zanlının evinde bulunan uyuşturucu maddenin analize gönderileceğini, soruşturmanın devam ettiğini ve meseleyle ilgili 2 tutuklu daha olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.