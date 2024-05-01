Tırnaklarını da söktü

Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı’da meydana gelen olayda ayrılığı hazmedemeyen Nijeryalı Tejire Angelo Onota eski kız arkadaşının evini bastı. Kapıyı kırarak içeri giren zanlı kız arkadaşının elindeki telefonu zorla çekip aldı, bu esnada jel tırnaklarının kırılmasına neden oldu.

Şikayet üzerine tutuklanan ve hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 29 Nisan 2024 tarihinde, saat 10.00 sıralarında, Kalkanlı’da eski kız arkadaşının kalmakta eve kapıyı kırarak girdiğini, mülküne tecavüz ettikten sonra, elinde tutmakta olduğu iPhone 14 pro max marka cep telefonunu zorla aldığını söyledi. Polis, zanlının telefonu zorla çekip alırken, eski kız arkadaşının jel tırnaklarının kırılmasına neden olduğunu söyledi. Polis, zanlının terk edildiği için söz konusu suçları işlediğini kaydetti.

Zanlı hakkında” soygun, kasti hasar, ev açma, mülke tecavüz ve darp” suçlarından soruşturma başlatıldığını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi onayladı.