Büyük operasyon

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 23 ilde düzenlenen Sibergöz-36 operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) Muhalefet, Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlarına yönelik Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen Sibergöz-36 operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların detayına ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta gerçekleştirilen 'Sibergöz-36' operasyonlarında; Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Malatya, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda; 14 farklı yasa dışı bahis sitesinde bahis ve sanal kumar oynattıkları, yasadışı bahis siteleriyle bağlantılı olarak para transferinde kullanılmak için başkalarına ait banka ve ödeme kuruluşu hesaplarını para karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla akladıkları tespit edilen 62 şüpheli yakalandı.

Nevşehir’de 26, Malatya’da 12, İzmir’de 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ilk belirlemelere göre; 116 banka, elektronik para ve kripto varlık hizmet sağlayıcı hesabı, çok sayıda dijital materyal ve çok miktarda döviz ve Türk lirası ile 10 otomobil, 2 villa-daire, 5 arsa olmak üzere toplam 52 milyon TL'lik taşınır- taşınmaz mal varlığına el konuldu."