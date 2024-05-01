Kendi başını yaktı

Lefkoşa’da kasiyer olarak çalıştığı bahis salonundan 3 bin 299 TL çalan 22 yaşındaki İlhan Kılıç, 7 gün sonra tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. duruşmada zanlının müşterilerden topladığı 100 bin TL’nin 3 bin 299 TL’siyle çalıştığı iş yerinde bahis oynadığı, iş yeri yetkililerinin 7 gün sonra durumu fark ederek, şikayetçi olduğu belirtildi.

Polis memuru, Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren bir bahis salonunda çalışan zanlının 22 Nisan 2024 tarihinde müşterilerden almış olduğu 100 bin TL’nin 3 bin 299 TL’si ile çalıştığı iş yerinde bahis oynadığını söyledi.

Polis, yapılan şikayet üzerine zanlının tutuklanarak, hakkında soruşturma başlatıldığını belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde suçunu kabul ettiğini; ailesine yardım etmek ve borçlarını ödemek amacıyla söz konusu suçu işlediğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlının çalışma izniyle ülkede bulunduğunu, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına, yurt dışına çıkışının yasaklanmasına emir verdi.

Ancak şartları yerine getiremeyen zanlı 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.