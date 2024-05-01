Her yerde aranıyor

Lefkoşa’da gerçekleştirilen trafik denetimleri esnasında aracında uyuşturucu madde bulunan Enes Uçar dün yeniden mahkemeye karıldı.

Zanlının suçunu kabul ettiği, kendisine uyuşturucu satan şahsın adını polise verdiği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 28 Nisan 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’da trafik kontrolleri esnasında durdurulduğunu söyledi.

Polis, Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde durdurulan PF128 plakalı araçta yapılan aramada Enes Uçar'a ait tütün paketi içerisinde yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu tespit edilerek emare alındığını belirtti. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, zanlının mahkemeye çıkarılarak, 2 gün tutuklama emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddeyi kimden aldığına dair itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini açıkladı. Polis, ayrıca zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz herhangi bir şey bulunamadığını ifade etti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıs olduğunu belirterek, zanlının 6 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

