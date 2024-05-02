Ana tema ‘Diaspora’

Anıl IŞIK

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde kültür, sanat ve arşiv merkezi olarak faaliyet gösteren Arkhe, “Eklektik Manifest - Lefkoşa Bienali’ne Giriş Projesi"ni hayata geçiriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi himayesinde, Vedat Kaner Vakfı ana sponsorluğu ve Pasha Group ile Türk Hava Yolları sponsorluğunda düzenlenen “Eklektik Manifest”, 11 Mayıs-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

20 sanatçıyla birlikte çalışılan “Eklektik Manifest”, “diaspora” ana temasıyla, yedi hafta boyunca farklı istasyonlarda yer alacak sergiler, performanslar ve panellerle izleyiciyle buluşacak.

“Eklektik Manifest” kapsamında yer alacak etkinliklere, Arkhe Arabahmet Kültür Evi, Arkhe Açık Alan, eski Fransız Kültür Derneği binası, EMAA binası, Lefkeliler Hanı, Bandabuliya, projenin başlangıç noktası Ercan Havaalanı yanı sıra farklı kamusal alanlar da ev sahipliği yapacak.

Eklektik Manifest’in basın lansmanı, önceki gün Grand Pasha Otel’de Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmacı, Arkhe Direktörü Halil Duranay, Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç ve Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan’ın katılımıyla yapıldı.

Harmancı: Yeni bir aşamaya geçildi

LTB Başkanı Harmancı, hem Lefkoşa hem de Kıbrıs için önemli bir kültür sanat etkinliğine ev sahipliği yapmaktan ötürü mutlu olduklarını ifade ederek, 10 yıl öncesinde sanatın gelişebilmesi için sanatın özgürlük alanlarına ihtiyaç duyulduğunu belirterek küçük adımlarla başladıklarını, bugün de Arkhe ve Eklektik Manifest ile yeni bir aşamaya geçildiğini söyledi.

Harmancı, bienalin bir anlamda prototipi ve ilk adımı olacak Eklektik Manifest’in, kent müzesi hedefine ulaşmak için de önemli olduğunu ifade ederek, bu etkinlikle, bir bellek oluşturarak, kültür-sanat alanında bir iz bırakarak ve tüm bunları biriktirerek bir kent müzesi hedefine ulaşabilmeyi ümit ettiklerini belirtti.

Etkinlikte ayrıca Vedat Kaner Vakfı Başkanı Kaan Kaner, Türk Hava Yolları Kıbrıs Müdürü Pınar Ayvaz Arıkan, Pasha Group Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Bilgiç, Arkhe Direktörü Halil Duranay birer konuşma yaptı.