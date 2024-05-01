‘Narh’ geri çekilecek

Kasaplar Birliği’nin 1. Genel Kurulu’nda başkanlık görevine Raşit Şenkaya getirildi. Kurulda kuzu eti fiyatını 550 LTL olarak belirleyen narh uygulamasının geri çekilmesine karar verildi.

Kasaplar Birliği Genel Kurulu, önceki akşam saat 19.30’da Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Konferans Salonu’nda yapıldı. Genel Kurul’da başkan, yönetim ve denetleme kurulu belirlendi.

Yapılan gizli oylamada Raşit Şenkaya başkanlığa seçilirken, 3 karar tasarısı tartışılarak, oy birliği ile onaylandı.

Eski başkan Halil Akbıçak, et fiyatlarından dolayı insanların Güney Kıbrıs’a yöneldiğini anlattı.

Akbıçak, "Bu böyle gidemez, gitmez. Hiç kimse bu durumu görmezlikten gelemez, hep birlikte toplumla beraber mücadele etmeliyiz.” dedi.

Oy birliği ile kabul edilen kararlar

Açıklamaya göre, “kontrollü ve halkın alım gücüne uygun küçükbaş hayvan ithalatının kaçınılmaz olduğu, kasapların pahalılığın nedeni olarak gösterilmese tahammül edilmeyeceği, kuzu eti satış fiyatını kilo başına 550 TL olarak belirlenmesi kararının yerli hayvan kullanan işletmecileri zarara uğratırken, kaçakçılığı hızlandırdığı ve kararın geri çekilmesi” kararları alındı.