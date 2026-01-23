Ülkeye gizlice getirildi

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa’da Uluhan Oto Galeri’ye silahlı saldırı düzenleyen tetikçiye olayda kullandığı motosik-leti temin ettikleri gerekçesiyle tutuklanan A.D. ile H.B.E. dün gümrüksüz mal tasarrufu suçla-masıyla Gazimağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Motosikleti kaçak bir şekilde getiren zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Mahkemede meseleyle ilgili olguları aktaran polis memuru; Lefkoşa’da Uluhan Oto Galeri’ye yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda kullanılan motosikletle ilgili yürütülen soruşturma kap-samında zanlıların tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlı A.D. ile H.B.E.’nin, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kullandığı motosikletin ülkeye gümrüksüz şekilde sokulmasına aracılık ettiklerinin tespit edildiğini, bu nedenle haklarında güm-rüksüz mal tasarrufu suçlamasıyla dava okunduğunu ifade etti. Polis, yürütülen ileri soruşturma-da zanlıların söz konusu kurşunlama olayıyla ilgili başka herhangi bir bağlantılarının tespit edil-mediğini de mahkemeye bildirdi.

Polis, zanlılarla ilgili gümrüksüz mal tasarrufu meselesi yönünden soruşturmanın tamamlandığı-nı, zanlıların serbest kalmasının soruşturmayı etkilemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmala-rını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren mahkeme; zanlı A.D. ile H.B.E.’nin her birinin 60 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve birer KKTC vatandaşı kefilin bir milyon TL şahsi kefalet senedi imza-laması şartıyla, davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmalarına emir verdi.

