Sinirli olduğunu söyledi

Gönyeli’de trafikte seyir halindeyken bir aracın camına yumruk atarak kıran M.N. olaydan 15 gün sonra tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Kasti hasar suçlamasıyla duruşmaya çıkarılan zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verilirken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis, zanlının 5 Ocak saat 12.00 sıralarında Gönyeli Atatürk Caddesi üzerinde seyir halinde olduğu bir sırada, diğer araçlara geçiş hakkı verdiği gerekçesiyle, Ş.A.’nın kullanımındaki aracın sağ ön camına yumruk vurduğunu söyledi.

Polis, zanlının camı kırarak 9 bin TL tutarında hasara neden olduğunu açıkladı. Polis, zanlı aleyhine 6 Ocak tarihinde tutuklama emri temin edildiğini ancak yurt dışına çıkış yapması nedeniyle ileri işlemlerin yapılamadığını belirtti.

Polis, zanlının 21 Ocak günü ülkeye giriş yapmak üzere Ercan Havalimanı’na geldiği sırada tespit edilerek Gönyeli Polis Karakolu’na götürüldüğünü söyledi.

Polis, zanlının karakolda itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, babasının vefatı nedeniyle sinirli olduğunu ve bu sebeple suçu işlediğini beyan ettiğini, aynı gün kendisine dava tebliğinin yapıldığını kaydetti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının Türkmenistan uyruklu olduğunu ve KKTC’de çalışma izni ile ikamet ettiğini belirterek mahkemeden teminat talebinde bulundu.

Mahkeme; zanlının 15 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla davaları görüşülünceye kadar serbest kalmasına emir verdi.

