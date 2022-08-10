Operasyon genişledi

Suna ERDEN

Mali Suçlarla Mücadele ekiplerinin son zamanlarda yaptığı operasyonlar KKTC’nin kara para aklama üssü haline geldiğini gösterdi.

Mali polis, 2022 yılı Haziran, Temmuz ayları ve Ağustos ayının ilk haftası Ercan Havaalanı’ndan ülkeye sokulan 2 bin 250 bin Euro nakit parayı ele geçirirken, suç geliri şüphesiyle tutuklanan 4 kişinin defalarca ülkeye giriş-çıkış yaptığı ve yüklü miktarda döviz getirdikleri belirlendi.

Ülkeye getirilen yüklü miktarlardaki dövizin KKTC’de yatırım amaçlı getirildiğine dair beyan verildiği ancak paranın izinin kaybedildiği belirtildi.

Mali Polis, 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yapan ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdikleri açıklanan Selim Tayşi ile oğlu Selim Tayşi’yle bağlantılı bir kişiyi daha tutukladı.

KKTC’de şirket sahibi olan Ökkeş Taş’ın Selim Tayşi’nin ülkeye soktuğu 300 bin Euro nakit parayı teslim aldığı açıklandı.

Organize işler

Soruşturmayı yürüten Mali Polis, 6 Ağustos 2022 tarihinde ülkeye giriş yapan Selim Tayşi’nin Ercan Havaalanı’ndan ülkeye 800 bin Euro para getirdiğini söyledi. Polis, zanlının beyanında parayı yatırım yapmak amacıyla ülkeye soktuğunu söylediğini aktardı. Polis, yapılan soruşturmada zanlının daha önce de iki kez toplam bir milyon 100 bin Euro getirdiğini belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının 31 Temmuz ve 1 Ağustos tarihlerinde ülkeye yatırım amaçlı getirdiği paraların akıbetiyle ilgili izahat veremediğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ise babasının isteği üzerine 2022 yılı Ocak-Temmuz ayları arasında 10 kez ülkeye giriş-çıkış yaptığını ve beraberinde toplam bir buçuk milyon Euro nakit para getirdiğini söyledi.

Polis, Selim Tayşi’nin oğlu Selim Tayşi’nin ifadesinde suçunu itiraf ettiğini ve iki seferde getirdiği toplam 300 bin Euro’yu zanlı Ökkeş Taş’a teslim ettiğini söylediğini aktardı.

İfade üzerine gözaltına alınan Taş’ın Selim Tayşi’yi havalimanında gördüğünü ve içinde ne olduğunu bilmediği 2 zarfı alıp, yanında çalışan kişiye verdiğini söylediğini anlattı.

Soruşturmanın devam ettiğini, aranan şahıslar olduğunu ifade eden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.