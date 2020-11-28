Öptü, okşadı

Suna ERDEN

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu bir iş yerinde çırak olarak çalışan 14 yaşındaki erkek çocuğuna cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Cumali Avşar, bir ay sonra yapılan şikâyet üzerine tutuklandı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının ifade verip, suçunu kabul ettiği belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 2020 yılı Ekim ayı içerisinde Lefkoşa’nın Marmara bölgesinde faaliyet gösteren bir oto elektrik dükkânı içerinde misafir olarak bulunduğu sırada çırak olarak çalışan U. Ş.’yi (E-14-) boynundan ve dudaklarından öpüp, eliyle kalçasını sıkarak cinsel saldırıda bulunduğunu söyledi.

Polis, olayın cinsel saldırıya uğrayan çocuğun ustasına şikayetçi olmasıyla ortaya çıktığını ifade etti. Polis memuru, olayın 26 Kasım 2020 tarihinde bildirildiğini ve mesele ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. Polis, zanlının 26 Kasım’da Girne’de tespit edilip tutuklandığını anlattı. Zanlının ifadesinde suçunu itiraf ettiğini söyledi.

Polis, meselenin ciddi bir mesele olduğunu, alınması gereken ifadeler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu anlattı.

Polis, zanlının serbest kalması halinde alınması gereken ifadelere etki edeceğinin kuvvetle muhtemel olduğunu söyleyerek, 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.