Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da dün etkili olan şiddetli sağanak, su baskınlarına yol açtı. Yollar göle döndü; birçok araç mahsur kaldı.

Ev ve iş yerlerini su basarken, Gazimağusa Belediyesi ile Sivil Savunma Teşkilatı ekipleri su baskınlarına müdahale etti.

Su baskınlarından zarar gören vatandaşlar ise isyan etti. Diyalog’a konuşan Gazimağusa sakinleri, her yağış sonrası mağdur olduklarını ifade ederek, “Yeter artık. Böyle mi olmalı. Bir çözümü yok mu?” diyerek isyan etti. Yağmurdan en çok etkilenen Büyük Sanayi Bölgesi esnafı ise altyapı çalışmaları için halkın cebinden 800 bin TL çıktığını ancak soruna çare bulunmadığını savundu.

Kenti su bastı

Gazimağusa yağmur sularına teslim oldu. Aşırı yağışlar sonucunda Yanmaz Işıklar, İnce Elektronik, Sema İçki Fabrikası, Türk Maarif Koleji, İsmet İnönü Bulvarı, Gülseren yolu, Sema Otel ve Canova Petrol İstasyonu bölgelerinde yollarda su baskınları oluştu.

Su baskınları sonucunda, Canova Petrol İstasyonu önünde mahsur kalan 8 araç, Sivil Savunma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sema Otel yanında da mahsur kalan bazı araçlara ekipler müdahale etti.

Aşırı yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde drenaj motorlarının yetersiz kaldığı bildirildi.

Dicle Sokak, 28. Tümen Caddesi ve Canova Petrol İstasyonu önündeki bazı ev ve dükkânları su bastı.

Sivil Savuna Gazimağusa Bölge Müdürü Kamil Ağcabay, oluşturulan Acil Durum Kurulu çerçevesinde Kaymakamlığın yönlendirmesi ile Sivil Savunma, Belediye ve İtfaiye ekiplerinin su tahliye ve kurtarma çalışmaları yaptıklarını söyledi.

Halk çok öfkeli

Yağmurdan en çok etkilenen Büyük Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnaf, yaşanan su baskınına isyan etti.

Esnaf, drenaj çalışmaları ile ilgili geçtiğimiz yıl ihaleye çıkıldığını ve kazanan firmaya 800 bin TL ödendiğini ancak söz konusu firmanın altyapı konusunda bir şey yapmadığını öne sürdü. Esnaf, her yağmur sonrası bölge ve işyerlerinin sular altında kaldığını belirterek ateş püskürdü.

Bölge esnafı, 800 bin TL’nin kendi ceplerinden çıktığını belirterek, “Firma işini yapmıyor, ihaleyi veren Sanayi Dairesi ise hiçbir şekilde kontrol etmiyor. Bu nasıl bir rezalettir, bu esnaf cebinden 800 bin TL vermesine rağmen bugün bu rezilliği yaşamaya devam ediyor” iddiasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2020, 12:24