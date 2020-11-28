Üreticiye iyi haber

İbrahim DİRAN

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün (TAE) Türkmenköy ve Güzelyurt istasyonlarındaki köklendirme sistemlerinin fidan yetiştirme kapasitesi, Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı’nın (TİKA) desteklediği proje ile 70 binden 300 bine çıkartıldı.

Enstitü bünyesindeki istasyonlarda bulunan köklendirme tepsilerine, nem ve ısıyı ölçüp ona göre sulama veya ısıveren elektronik tertibatlar yerleştirilmesiyle, zeytin ve yaprağını döken ağaç çelikleri köklendirilme kapasitesi üç katına yükseltildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Türk İşbirliği Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş Güzelyurt’taki Tarımsal Araştırma Enstitü’nün istasyonunda incelemelerde bulundu.

Oğuz: Önemli bir adım

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, konuşmasında, 2020’de tarımsal faaliyetlere yönelik pek çok projenin TİKA sayesinde çok kısa sürede hayat bulduğunu, köklendirme seraları ile ilgili projenin de ülkedeki fidan ihtiyacının karşılanması açısından çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Başçeri: Katkı sürecek

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ise, Türkiye olarak Tarım ve Orman Bakanlığının pek çok projesine katkıda bulunduklarını, bunların başında da Tarımsal Araştırma Enstitü’nün projelerinin geldiğini kaydetti.

Başçeri, köklendirme seralarına yapılan teknolojik yatırım sayesinde köklendirme çalışmalarının çok daha kısa sürede yapılabildiğini, bunun da kapasiteyi artırdığını söyledi.

Karaca: Talep artışı yaşandı

Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürü Cem Karaca ise, “Ülkemizde Türkiye’den gelen kaliteli içme ve tarım suyu sayesinde son yıllarda önemli bir zeytin ve yaprağını döken fidanlarda talep artışı yaşanmış ve mevcut koşullar ile bu talebi karşılamak mümkün olmamıştır” dedi.

Tarımsal Araştırma Enstitü’nün Güzelyurt ve Türkmenköy’deki istasyonlarında köklendirme sistemlerinin ısı ve nemi otomatik ölçüp otomatik olarak dengeleyen sistemle yenilendiğini kaydeden Karaca, “Böylelikle mevcut üretim süresi 3 kat kısalarak yılda en az 3 kez çelikten anaç ve fidan üretim şansını yakaladık. Yıllık çelik fidan üretim kapasitemizi 70 binden 300 bin çeliğe çıkardık” diye konuştu.