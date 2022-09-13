Parmağını kırdı

Lefkoşa’da park yeri nedeniyle çıkan kavgada tartıştığı Ubeyd Demir'i darp edip, serçe parmağını kıran Mehmet Ucuz gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada zanlının darp ederek yere düşürdüğü Ubeyd Demir'in eline basıp serçe parmağının kırılmasına neden olduğu belirtildi.

Soruşturmayı yapan polis, 11 Eylül 2022 tarihinde saat 10.30 sıralarında Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde Mehmet Ucuz ile Ubeyd Demir'in park yeri nedeniyle kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavga esnasında Mehmet Ucuz’un Ubeyd Demir'in vücudunun muhtelif yerlerine elleri ile vurup yere düşürdükten sonra sağ ayağı ile eline basıp serçe parmağının kırılmasına neden olduğunu belirtti.

Polis, zanlının aynı tarihte vahim zarar ve darp suçundan tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın yeni başladığını, incelenmesi gereken birçok kamera görüntüsü ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirtti.

Polis, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, talep edilen süreyi onayladı.