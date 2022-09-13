Bu kadar zor mu?

Abdullah SUİÇMEZ

Kuzey Kıbrıs ile Güney Kıbrıs arası araçlı geçişlerin yapıldığı Metehan Sınır Kapısı’nda dün yine uzun araç kuyruğu vardı.

Günde ortalama 13 bin giriş-çıkışın yapıldığı kapıda, akaryakıt almak ve alış-veriş için geçen Rumların yanı sıra yerli halk saatlerce beklemek zorunda kaldı.

Yetkili ağızların birçok kez kapıda iyileştirme yapacaklarına dair açıklamaları da şimdiye kadar havada kaldı.

Ulaştırma Bakanlığı koltuğuna oturan isimler, Metehan’ı ziyaret etmiş ve çözüm bulacaklarını ifade etmişti.

Bundan 4 yıl önce, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı makamında olan Tolga Atakan, Metehan Sınır Kapısı’na giderek incelemelerde bulunmuş ve geçişleri rahatlatacak projeler ürettiklerini belirtmişti. Ulaştırma eski Bakanı, Başbakanlık Sınır Kapılarının Düzenlenmesi Komitesi Sorumlusu Resmiye Canaltay ise 2022 yılı Mayıs ayında sınır kapılarıyla ilgili seferberlik ilan edildiğini, Metehan sınır kapısında büyük bir değişime gidileceğini ifade etmişti. Başbakan Ünal Üstel de 22 Mayıs 2022 tarihinde Metehan Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunmuş, ekonomiyi süratli bir şekilde canlandıracak en önemli noktalar olan kara sınır kapılarını, en iyi şekilde iyileştirmek istediklerini ifade ederek, en süratli şekilde gerekli iyileştirmeleri yapacaklarını söylemişti.

Ancak aradan yıllar, aylar geçmesine rağmen ne altyapı çalışması başlatıldı ne de diğer eksiklikler giderildi.



Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2022, 09:54