Herkes memnun

Ömer KADİROĞLU

Pandemi kısıtlamaları kapsamında bir buçuk aydır kapalı olan berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonları dün açıldı.

Taahhütname imzalayarak yeniden hizmet vermeye başlayan bin 135 işletme Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kurallar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürecek.

Diyalog’a konuşan sektör çalışanları, uzun bir aranın ardından tekrar iş başı yapmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Sektör çalışanları, kapalılık döneminde yaşadıkları ekonomik kayıpları telefi etmeye çalışacaklarını ifade ederek, “Kapalılık döneminde çok sıkıntı yaşadık. Tekrar kapanmamak için hepimiz kurallara uymalıyız” dedi.

Ne dediler…?

Aysun Taşkan

“Uzun bir kapalılık süreci sonrasında çok şükür işlerimizin başına geri döndük. Salgın nedeniyle insanlar bir yere gitmekten korkuyor. Sabahtan dükkânımızı açtık ama çok az müşteri geldi. Randevu sistemiyle çalışıyoruz. Gelen herkesin kayıtları alınıyor, ateşleri ölçülüyor. Öncelikle kendimiz için kurallara harfiyen uyuyoruz. Yaklaşık 40 gündür evdeydim ve ne devletten ne de başka birinden bir destek almadım. Bin 500 TL destek yatırımı yapacaklar dediler ancak henüz öyle bir yardım görmedik. Bütün esnaf için bu açılımların hayırlı olmasını dilerim.”

Abdurrahman Yıldız

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından dükkânlarımızı büyük borçlarla açtık. İki aylık kira, elektrik ve benzeri ödemelerim var. Birikmiş borçlarımı nasıl ödeyeceğim diye kara kara düşünüyorum. Bir kenarda birikmiş paramız olmadığı için de bu borçlar ödenmeyi bekliyor. Evet, dükkânlarımızı açtık. Mutluyuz ancak maddi gerçekler buruk bir sevinç yaşamamıza neden oluyor. Kapalılık sürecinde devletten hiçbir şekilde destek görmedik. Bin 500 lira ödeme yapacaklar dediler onu bile vermiyorlar. Sabahtan dükkânımızı açtık ve randevulu bir şekilde çalışıyoruz.”

Ferdi Karaüzüm

“Uzun süren bir kapalılık sonrasında dükkânlarımızı yeniden açtığımız için çok mutluyuz. Kapalılık sürecinde çok zor günler geçirdik. Kapalı olduğumuz sürede devletten de hiçbir destek alamadık. Destek alamadığımız ve zor günler geçirdiğimiz için işlerimize dönmekten çok mutluyuz. Kurallara uyulması gerekiyor ki tekrar kapanma olmasın.”

Sezai Deştioğlu

“Kapalılık sürecinde çok mağdur olduk. Bir gelirimiz olmadığı ve tek gelirimiz dükkânımız olduğu için ciddi sıkıntılar yaşadık. Açıkçası biz tekrar kapanmak istemiyoruz. Gereken tüm önlemleri almaya hazırız, tekrar bir kapanmayı kaldıramayız. Sağlık önemlidir ancak kapanma olursa bu kez de işsizlikten öleceğiz. Kapalılık sürecinde ödemelerimizi yapamadık ve aksayan ödemeler nedeniyle daha da zor bir süreç oldu. Kapalılık sürecinde bin 500 TL destek verilecek denildi onu da hala alamadık ve bekliyoruz. Sabahtan dükkânımızı açtık ve ne yazık ki beklediğimiz iş potansiyelini yakalayamadık. Umarım kısa sürede dağılan işlerimizi yeniden yoluna koyabiliriz.”

Tarkan Kabasakal

“Uzun bir kapalılık sürecinin ardından işlerimize dönmekten dolayı çok mutluyuz. Çalışan insan için evde olmak zordur. Kapalılık sürecinde yapmamız gereken ödemelerle ilgili sıkıntılar yaşadık. Bizler günübirlik kazanan insanlarız ve kazanmadığımız için ödemelerimiz aksadı. Kapalıyken devletten herhangi bir destek göremedik. İlk kapandığımızda üç buçuk ay oturduk ve o zaman bin 500 lira almıştık. 1 buçuk aydır da bu kapalılıkta kazancımızı kaybettik ve toplamda 5 ayımızı kaybetmiş olduk. İşlerimizi tekrar toparlamak çok zor olsa da her şeyin eskisi gibi olabilmesi için 1 yıla ihtiyaç olacaktır. Açılmanın herkese hayırlı olmasını ve zor günlerin bir an önce geride kalmasını diliyorum.”



Sektörler bu kurallara uyacak

Berber, kuaför, dövmeciler ve güzellik salonu işletmelerin imzaladığı taahhütname şöyle:

-İş yerine gelen müşterinin adı soyadı ve telefon numarasının kaydedilmesi ve müşterilerin randevu ile kabul edilmesi,

-Müşterilerin birer koltuk arayla oturması ve işlem yapılan koltuk sayısı kadar müşteri kabul edilmesi,

-İş yerine maskesiz kimsenin alınmaması,

-İş yerinde tek kullanımlık havlular bulundurulması ve müşterilerin girişte el antiseptiği kullanması,

-Müşteriye sadece su servisi yapılması, içeride gazete, dergi vb. şeylerin bulundurulmaması,

-Her müşteri için tek kullanımlık malzeme sağlanması, fön makinesinin düşük hızda kullanılması,

-İş yeri içerisinde sosyal mesafenin korunması,

-Hasta olan personelin çalıştırılmaması, personelin işlem yapılan koltuk sayısı kadar çalıştırılması,

-Personelin tümünün maske takması ve sıkça değiştirilmesi,

-Müşteri ile 1 metreden yakın ve 15 dakikadan uzun temaslı olan personelin yüz koruyucusu (siperlik) kullanması,

-Personelin hijyen kurallarına harfiyen riayet etmesi, dinlenme alanlarında sosyal mesafenin korunması ve yemek yenilen esnada aynı anda birden fazla kişinin olmaması,

-İş yerinde günlük temizlik yapılması,

-Sık dokunulan yüzeylerin temizliğine dikkat edilip su ve deterjanla temizlik sonrası 5 litrelik suya yarım çay bardağı çamaşır suyu kullanılıp ilave temizlik yapılması,

-Çalışma tezgahları ile ekipmanların düzenli olarak %70’lik alkol ile dezenfekte edilmesi,

-Temizlik yapan personelin maske ve eldiven kullanması ve iş yerinin kullanılan tüm odalarının sık sık havalandırılması,

-İlgili iş yerlerinin sabah 08.00 akşam 19.00 saatleri arasında çalıştırılması,

-Aksine davranışın yasal mevzuat uyarınca suç olduğu, 45/2018 sayılı yasanın 36(2) maddesi tahtında 22000 TL’ye kadar para cezası ve 1 yıla kadar hapislik cezası uygulandığının bilinmesi ve iş bu belgeyi okuyup anladıktan sonra imzalanarak beyan ve taahhüt edilmesi.

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:26