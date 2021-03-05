Tümü serbest kaldı

Suna ERDEN

Gönyeli’deki evinde ölü bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’le ilgili soruşturma tamamlandı.

Olayı aydınlatacak patoloji örnekleri sonuçları polisin eline ulaşırken, şüpheli görülerek tutuklanan ve adam öldürme suçlamasıyla karşı karşıya kalan Ahmad Mohammad Badee Hamad, Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Muhammed Elnady aklandı. Pataloji raporu sonucunda olayın cinayet olmadığı netleşirken, zanlı görülerek tutuklanan üç kişi, 20 gün sonra mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

Saifeldin Khairt Mohamed Elshaify, 5 Şubat 2021 tarihinde Gönyeli’deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Yapılan otopside Elshafiy’nin kalbi ve sağ akciğeri üzerinde yapılan baskı nedeniyle tahribat oluştuğu, ayrıca solunum sıkıntısı nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair şüphe doğmuştu. Polis, soruşturma başlatılarak, ek otopsi için harekete geçmişti. Elshafiy’nin öldüğü gün evde oldukları tespit edilen Ahmad Mohammad Badee Hamad, Amro Yehya Kamaledi Hassan ile Muhammed Elnady tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında 20 gün polis hücresinde tutulan üç zanlı dün mahkemeye çıkarılmadan serbest bırakıldı.