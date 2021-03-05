Turizm emekçileri Girne’de eylem düzenliyor

Turizm emekçileri bugün Girne’de eylem yapacak. “Vakit geldi, artık yeter” sloganıyla gerçekleştirilecek eylemde, hükümetin pandemi kısıtlamaları çerçevesinde aldığı kararları protesto edilecek.

Seslerini duyurmak istediklerini belirten turizm emekçileri, işlerine sahip çıkmak adına eylem yapacaklarını kaydetti.

Yapılan açıklamada şunlar belirtildi: “Vakit geldi, artık yeter. Hükümetin aldığı kararları protesto etmek ve işimize sahip çıkmak adına 5 Mart saat 13.30’da Girne merkezde eylem düzenlenecektir.

Eylem saat 13.00’da eski Belediye'nin yanındaki otoparkta başlayacaktır.

Sonrasında çarşı içerisinden yürünerek ve Rocks Otel'in önünden geçilerek Atatürk heykelinin önünde toplanılacaktır. Tüm arkadaşların katılması sesimizi duyurmak açısından büyük önem taşımaktadır.

Katılımcı arkadaşları saat 12.30’da otoparkta bekliyor olacağız.

Eylemimiz barışcıl bir eylem olmakla birlikte sadece sesimizi duyurmak amacını taşımaktadır.

Katılımcı arkadaşlar aileleriyle birlikte katılabilirler.

Her zaman olduğu gibi maske ve mesafe kuralları önceliğimiz olacaktır.”

Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2021, 11:25