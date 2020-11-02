Lokmacı’ya takıldı

Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a kaçak bir şekilde giriş yapan Başgil Karagöz, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lokmacı Birliği’nde suçüstü yakalandı. Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı Başgil Karagöz’ün “Birinci Derecede Askeri Yasak Bölgeyi ihlal” suçundan gözaltına alındığını söyledi.

Polis, 31 Ekim 2020 tarihinde saat 10.10 sıralarında Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Lokmacı Birliği’nde Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye gizlice girmeye çalışan zanlının tutuklandığını ifade etti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, ifadesinde bazı iddialarda bulunduğunu kaydeden polis, soruşturma amaçlı 3 gün süre istedi. Mahkeme polisin talep ettiği süreyi onayladı.