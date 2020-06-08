Sınır kapıları açılmıyor

Fileleftheros gazetesi “Tatar’ın İstediği Oldu- Sınır Kapıları Anastasiadis-Akıncı Anlaşmasına Rağmen Kapalı Kalıyor” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, sınır kapılarının kapalı kalacağını, çünkü dün gece geç saatlerde edinilen son bilgilere göre, Kuzey Kıbrıs makamlarının başlangıçtaki pozisyonlarını değiştirmediklerini yazdı.

Gazete, tüm bu gelişmeyle ve olguların değişmemesi durumunda, KKTC’de ikamet eden öğrencilerin eğitim yılını ve sınavlarını kaybetme tehlikeleri olduğunu, aynı zamanda Rum kesiminde çalışan Kıbrıslı Türklerle ilgili problemin de ciddi olduğuna işaret etti.

Son 24 saat içerisinde gerçekleştirilen çabalara rağmen, Kıbrıs Türk tarafı açısından bir farklılaşma olmadığına dair bilgiler bulunduğunu belirten gazete, bundan ötürü, sınır kapılarının bilinmeyen bir süre daha kapalı olacağını yazdı.

Öte yandan Rum Yönetimi makamları “sınır kapılarının açılması için hazır olduğunu” bildirdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 10:58