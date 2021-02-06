Otopsi yapılacak

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’ta üniversite eğitimi için bulunan 21 yaşındaki Saifeldin K. Mohamed Elshafiy dün öğle saatlerinde Gönyeli’deki evinde ölü olarak bulundu. Mimarlık Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan Saifeldin’in cansız bedenini arkadaşları bularak, polise haber verdi.

Polis ekipleri, saat 12.00 sıralarında Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’in kaldığı apartman dairesinde ve evin önündeki park halindeki aracında arama inceleme yaptı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Saifeldin K. Mohamed Elshafiy’in cesedi Lefkoşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Elshafiy’in ölüm nedeni bugün yapılacak otopsiden sonra belli olacak. Ancak ceset üzerinde yapılan ilk incelemede darp ve cebir izine rastlanmadığı öğrenildi.



