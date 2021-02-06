Şartlar çok zor

Suna ERDEN

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde 3’ü pozitif, 4’ü temaslı 7, Girne’de temaslı oldukları gerekçesiyle çeşitli birimlerde görev yapan 20 toplam 27 polis karantinaya alındı. Ülkede vaka sayısındaki artış, denetimlerin önemini ortaya koyarken, böyle bir dönemde Girne ve Lefkoşa’da 27 polisin karantinada olması büyük bir eksikliğe yol açtı.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması 24 saat denetlenirken, personel eksikliği nedeniyle polis zor şartlarda çalışıyor.

Şehirlerin giriş çıkışlarına kurulan çadırlarda nöbet tutan polisler, yemek ve ısınma ihtiyacını kendisi gidermek zorunda kalıyor.

Sınırlı sayıda polisle denetim görevi yürütülmeye çalışılırken, her biri polise fazladan yük biniyor.

Risk altındalar

Öte yandan Coronavirüse yakalanma riski yüksek olan meslek grubunda olan polislerin aşılanmasıyla ilgili de herhangi bir çalışma yürütülmüyor.

Risk altında, eksik personelle, zor şartlarda çalışan polisler her şeye rağmen görevlerini eksizsiz yerine getirmeye çalışıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 12:10