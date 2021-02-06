Şartlar çok zor

Girne ve Lefkoşa’da 27 polis karantinaya alınırken, ekipler eksik personelle 24 saat denetim yapıyor

Şartlar çok zor
banner432

Suna ERDEN

Lefkoşa Trafik Şubesi’nde 3’ü pozitif, 4’ü temaslı 7, Girne’de temaslı oldukları gerekçesiyle çeşitli birimlerde görev yapan 20 toplam 27 polis karantinaya alındı. Ülkede vaka sayısındaki artış, denetimlerin önemini ortaya koyarken, böyle bir dönemde Girne ve Lefkoşa’da 27 polisin karantinada olması büyük bir eksikliğe yol açtı.
Tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı ve şehirlerarası seyahat kısıtlaması 24 saat denetlenirken, personel eksikliği nedeniyle polis zor şartlarda çalışıyor.
Şehirlerin giriş çıkışlarına kurulan çadırlarda nöbet tutan polisler, yemek ve ısınma ihtiyacını kendisi gidermek zorunda kalıyor.
Sınırlı sayıda polisle denetim görevi yürütülmeye çalışılırken,  her biri polise fazladan yük biniyor. 

Risk altındalar
Öte yandan Coronavirüse yakalanma riski yüksek olan meslek grubunda olan polislerin aşılanmasıyla ilgili de herhangi bir çalışma yürütülmüyor.
Risk altında, eksik personelle, zor şartlarda çalışan polisler her şeye rağmen görevlerini eksizsiz yerine getirmeye çalışıyor. 

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 12:10
Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
50 bin lirayı geri verdi
50 bin lirayı geri verdi
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner473

banner460